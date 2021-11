Plný Václavák v Praze sleduje Koncert pro budoucnost. Je věnovaný Havlovi, již vystoupili Uhlíř se Svěrákem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Za obrovského potlesku jako jedni z prvních vystoupil Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, kteří zazpívali několik svých hitů. Mediální analytik Josef Šlerka vyzval k tomu, aby lidé mysleli na zdravotníky, na ty nejchudší, na starší i mladší generace. „Měli bychom právě v tuto chvíli myslet na ty lidi, kteří mají pocit, že není co slavit,“ uvedl ve svém krátkém projevu. Vyzval také k soudržnosti.

Ústavní prváník Jan Witr mluvil o právním státu. „Z listopadu 89', kdy mi bylo 11, si pamatuju hlavně euforii, která tehdy provázela konec železné opony, konec vlády jedné strany,“ pronesl. Mluvil také o tom, že zlo netrvá věčně a věci se vždy mohou obrátit k lepšímu. „Hodnoty tehdejší revoluce mají význam i pro nás dnes,“ pronesl. O tyto hodnoty se lidé musí starat, prát se za ně.

Na pódiu se postupně objeví desítky dalších umělců a řečníků, mimo jiné například Michael Kocáb či Michael Žantovský. Na programu je i vzpomínka na nedávno zesnulého Mekyho Žbirku, při které vystoupí jeho kapela.

Největší hvězdou bude hudebník Glen Hansard, zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames, který s českou zpěvačkou a klavíristkou Markétou Irglovou získal za píseň Falling Slowly z filmu Once ocenění Oscar za nejlepší filmovou píseň roku 2007.

Koncert začal v 16:30 na Václavském náměstí v Praze. Pořádá jej nezisková organizace Nerudný fest. Letošní ročník koncertu má také připomenout, že myšlenky Václava Havla jsou i deset let po jeho smrti stále živé. Píseň Modlitba pro Martu má zaznít před osmou hodinou večer v podání Ivy Bittové. Motto letošního ročníku zní Budoucnost jsme my.



Z Moravy do Prahy přijela spolu se svým přítelem i Hana Z. Sametovou revoluci nezažila, tehdy dle svých slov ještě nebyla na světě. Do Prahy přijela na oslavy 17. listopadu poprvé. „Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že ne všechno, co nyní máme, je samozřejmost,“ popsala.

Česko si připomíná 32 let od událostí, které vedly k pádu komunismu, a 82 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli šíření koronaviru konaly akce převážně online, jsou letos události navzdory horšící se epidemii zpět na náměstích a v ulicích.

Řada politiků uctila památku 17. listopadu 1989 na Národní třídě. V Praze se uskutečnilo i několik demonstrací. Šesli se například příznivci Milionu chvilek pro demokracii i.

Svátek završí večer v Národním divadle předávání Cen Paměti národa členům odboje proti nacismu a komunismu.