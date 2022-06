Zastupitelé Prahy 3 zvedli ruku pro přejmenování Koněvovy ulice

Pro bylo nakonec 23 z 28 přítomných zastupitelů, proti nikdo, zdrželi se tři a dva zastupitelé o tomto bodu nehlasovali vůbec.

Usnesení zastupizelstva Prahy 3 zároveň zahrnuje i žádost, aby po schválení radou změna názvu nastala až s tříměsíčním zdržením, a to z důvodu nutných administrativních úkonů ze strany různých státních organizací.

Rada hlavního města o přejmenování rozhoduje na návrh magistrátní místopisné komise. Ta už v dubnu informovala Prahu 3 o tom, že se změnou názvu ulice souhlasí. Nově by se ulice měla jmenovat Hartigova, po prvním žižkovském starostovi.

Komise ale zároveň ve svém stanovisku zmínila, že by mohlo být ve hře i rozdělení někdejší Koněvovy na dvě části - až po Ohradu by se prodloužila ulice Husitská a za Ohradou by ulice mohle nést jiný název . To ale radnice Prahy 3 kritizovala s tím, že by se musela měnit i čísla orientační a popisná.

Schválení předcházela dlouhá debata, projednání bodu zabralo 2 hodiny a 14 minut. Krok na dnešním jednání kritizovali například zastupitelé hnutí ANO.

A nouze nebyla ani o vtipné momenty, kdy jeden ze zastupitelů přispěchal s teorií, že ulice nenese název po maršálu Koněnovi ale po koni Járy Cimrmana jménem Vov. Připravil si k tomu i krátkou prezentaci.

Radnice Prahy 3 se v souvislosti s přejmenováním ulice ptala i na názor místních lidí, kteří v ulici přímo bydlí. Ohlas byl spíše vlažný a z těch lidí, kteří se ozvali, byla většina proti.

Úřad oslovil 4 983 lidí, kteří mají na Koněvově trvalé bydlitě, z nich si doporučený dopis převzalo 3 689. Reagovalo 944 lidí a 71 procent z nich se vyjádřilo proti přejmenování.

„Trochu mě ta účast zklamala, čekal jsem, že bude hlasovat více lidí,“ řekl k tomu radní Pavel Křeček (STAN), který návrh zastupitelům předložil.

Na úřad jen kvůli výměně občanky a techničáku od auta

Dodal, že v případě schválení hlavním městem budou muset lidé na úřad jen kvůli výměně občanského průkazu a majitelé aut i malého technického průkazu. V obou případech podle něj budou rozšířeny úřední hodiny.

U státních organizací typu zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, finanční správy a podobně podle něj z jednání vyplynulo, že změna adresy by měla v systémech nastat automaticky. Právě k tomu má podle radního sloužit tříměsíční odklad, který zastupitelé po městu žádají.

Tato administrativní náročnost pro obyvatele se nelíbila některým zástupcům opozice. „Je tam spousta různých dílčích úkolů, které ti lidé budou muset udělat, vedoucích k obrovské ztrátě času,“ uvedl zastupitel David Tacl (ANO). Jeho kolega z hnutí ANO Filip Brückner upozornil na podle něj nevhodné načasování kroku s ohledem na inflaci. „Lidé dnes mají jiné problémy, spíše existenční, a ne takto symbolické,“ řekl.

Zastupitelstvo Prahy 3 už v roce 2019 projednalo petici, která žádala přejmenování ulice po Marii Terezii. Tehdy zastupitelé pouze zadali vytvoření komplexní analýzy o historické roli maršála Ivana Koněva, která následně vznikla. Loni pak radnice nechala v ulici instalovat tabulky, vysvětlující skutky sovětského vojevůdce.

Vedení Prahy 6 nechalo předloni v dubnu odstranit maršálovu sochu z náměstí Interbrigády v Bubenči. Proti byla ruská ambasáda, komunisté nebo různé proruské spolky a aktivisté.

Letos v květnu pražští zastupitelé odebrali Koněvovi čestné občanství. Praha také nedávno v souvislosti s nynější válkou na Ukrajině přejmenovala část Korunovační ulice u ruské ambasády v Praze 6 na Ukrajinských hrdinů.