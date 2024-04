Odbory nejsou náš partner, ale nepřítel, řekl exministr za ODS Drobil

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Musíme si říci, že odbory nejsou náš partner, ale náš nepřítel,“ řekl na kongresu v ODS exministr Drobil a mnozí delegáti mu aplaudovali.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka bude ve Sněmovně obhajovat návrh změny zákoníku práce a s tím, že by do zákoníku práce vložil možnost výpovědi zaměstnanci bez udání důvodu, nepočítá.

Není ale vyloučeno, že se to někteří pravicoví poslanci, kteří to vidí podobně jako Drobil, ještě ve Sněmovně pokusí změnit.

V Ostravě pokračuje volební kongres ODS. Delegáti dokončili politickou diskusi, mají na programu volbu výkonné rady, tedy širšího vedení strany, a kongres také přijme usnesení.

Už v sobotu si občanští demokraté zvolili do čela už pošesté Petra Fialu. Jediným nováčkem ve vedení ODS je místopředsedkyně Eva Decroix.

Prvním místopředsedou se znovu stal ministr financí Zbyněk Stanjura. Neměl stejně jako předseda Fiala při volbě soupeře. Posty ve vedení obhájili místopředsedové Martin Kupka, Alexandr Vondra a Martin Baxa.

„Máme jasnou ambici porazit populisty a tyto volby vyhrát,“ vyhlásil premiér a předseda strany Fiala cíl ODS pro červnové evropské volby.

Hlavním tématem projevů účastníků kongresu byly blížící se evropské, krajské, senátní a příští rok sněmovní volby.

Vláda má podle premiéra, který v neděli letí do USA, splněno již 60 procent úkolů. Není tak podle něj pochyb o tom, že do konce mandátu splní většinu toho, co si předsevzala.

Kritici na kongresu v Ostravě spíš mlčeli. Jen končící europoslanec Jan Zahradil řekl, že benefity, které pro ODS vyplývaly z koalice SPOLU, již strana zkonzumovala a že by se nyní neměla zavazovat k tomu, jak bude postupovat po volbách do Sněmovny v roce 2025.