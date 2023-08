Kontroly někdy mrknou a odškrtají si to, jindy měří i vzdálenost mezi věšáky na ručníky, říká zakladatel Sto skupin

V případě hladkého průběhu schvalovacího procesu by mohla platit od ledna příštího roku. S tím souvisejí i plány neziskové organizace s příznačným názvem Sto skupin – ohlásila, že do 20. dubna 2025 hodlá v Česku založit rovnou stovku dětských skupin. Při průměrné kapacitě osmnácti dětí na skupinu by to mohlo přinést 1800 míst.

„Sice to nevyřeší celý problém předškolní péče a vzdělávání v Česku, ale dokáže to pokrýt relativně velkou část jednoho ročníku, zhruba deset procent,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jindřich Fialka, zakládající člen organizace Sto skupin. Líčí, že vzhledem k faktu, že ne všechny děti navštěvují zařízení od pondělí do pátku, tak založená skupinka pro osmnáctku mrňat reálně pomáhá třicítce rodičům. Popisuje také, jak dětské skupiny fungují, i proč se stává, že relativně často krachují.

Lidovky.cz: Předně – co přesně je dětská skupina?

Je to něco jako malá školka v bytě. Takže když otevíráme dětskou skupinu, nemusíme nutně stavět novou budovu. Můžeme ji otevřít pro 12 až 24 dětí v prostoru, který už existuje. Tudíž si můžeme pronajmout kupříkladu byt, nebytový prostor nebo třeba skautskou klubovnu. Dokonce jsme zvažovali i jeden kostel. To sice nakonec nedopadlo, ale i to by šlo.