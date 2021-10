Původní zpráva

Nových bytů je na trhu vůči poptávce takový nedostatek, že prodané je i to, co ještě nemá ani položenou základovou desku. Touhy po vlastním domově se naučili zneužívat spekulanti. Skoupí ještě nepostavené byty, jakmile to developer umožní, a pak je sami nabízejí těm, kdo opravdu chtějí bydlet. Se znatelnou přirážkou.