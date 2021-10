Kulhánek řešil s britským velvyslancem urážky českých dětí, ty měly urážet Kamaru. Od Skotů požaduje omluvu

Kulhánek si Archera předvolal, aby s ním jednal o urážkách českých dětí v médiích a na internetu v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým utkáním Sparty Praha s Glasgow Rangers.

Tomuto zápasu na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

Kulhánek však zcela odmítl, že by reakce dětí na tohoto hráče měla cokoliv společného s rasismem. Mladí fanoušci tím dávali najevo svou averzi k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky.

Ministr zahraničí také zdůraznil, že reakce Bartleyho je o to horší, jelikož on sám je odpovědný za rovnoprávnost a diverzitu, a sám předvádí pravý opak.

Lhůtu k omluvě nebo distancu od Bartleyho britskému velvyslanci nedal. „Považuji to za tolik závažné, že věřím, že se k tomu představitelé Skotské fotbalové asociace postaví čelem,“ řekl Kulhánek.



Od omluvy očekává uklidnění situace v české společnosti i vzájemných vztahů mezi Českem a Británií. Současná situace ministra znepokojuje i kvůli probíhajícím studentským programům mezi oběma zeměmi.

Za přítomnosti dětských diváků s doprovodem se utkání odehrálo kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušků. Díky výjimce mohlo s doprovodem do hlediště 10 879 dětí ve věku od šesti do 14 let, které doprovázely bučením a pískáním každý Kamarův kontakt s míčem.



Kamara tehdy ohlásil, že na něj od kapitána hostů Kúdely směřovala rasistická poznámka. Po utkání pak Kúdelu fyzicky napadl. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v deseti zápasech a přišel tak o mistrovství Evropy. Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Jakub Kulhanek @JakubKulhanek A dost! Zaměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit. oblíbit odpovědět

Kamarův právní zástupce Aamer Anwar ihned po čtvrtečním utkání na Spartě obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard. Kulhánek naproti tomu v pátek uvedl, že záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne.



Kulhánka v sobotu podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Na sociálních sítích uvedl, že z přístupu skotských médií je mu smutno.