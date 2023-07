Jako náboženský vůdce selhal, proto si léčitel zvolil smrt, řekl soudu znalec

Podle Vojtíškova názoru se smrt muži po neúspěšných experimentech s jeho následovníky jevila jako jediné východisko, jak si zachovat charisma vůdce.

Skupina, která se utvořila kolem samozvaného léčitele, byla podle Vojtíška jasně a nepochybně náboženským společenstvím založeným na tradici západního esoterismu.

„Není to nic mimořádného. Existence nových náboženských hnutí je v české společnosti zcela běžná, existují jich desítky, ba i stovky. Jedno je státem registrováno jako církev,“ podotkl u pražského městského soudu znalec.

Znakem takzvaných nových náboženských hnutí je přítomnost charismatické autority – vůdce. „Charisma je v odborném významu přístup jednotlivce ke zdroji nadpřirozené moci, nebo alespoň moci mimořádné – zjevovat pravdu o životě jednotlivců, o jejich minulých životech, o budoucím vývoji světa a podobně,“ vysvětlil Vojtíšek.

Na základě tohoto charismatu vzniká pevný vztah mezi vůdcem a jeho následovníky: učí se přejímat jeho zvyky, preference, názory a postoje. Chtějí vyhovět tomu, co vůdce považuje za správné.

„Výsledkem je odevzdání všech oblastí života do kompetence vůdce, což se projevuje slábnoucí ochotou rozhodovat i o maličkostech a dychtivou snahou mít na všechno odpověď od svého vůdce,“ řekl religionista. V kutnohorském společenství se podle něj projevovala bezvýhradná, ochotná až radostná poslušnost.

Série experimentů místo vedení

Vojtíšek připouští, že se zavražděným léčitelem se za jeho života nikdy nesetkal. V předloženém posudku, který si vyžádali obhájci obžalovaných žen, vychází z letitých zkušeností a ze soudních protokolů.

„Z výpovědí svědků jsem nabyl přesvědčení, že jeho působení v roli vůdce nového náboženského hnutí bylo velmi, velmi neúspěšné. Vlastně nevěděl, co by těm lidem poradil při deklarovaném osobnostním růstu. Jeho působení byla série experimentů, většina z nich byla neúspěšných. Vidím v tom určitou bezradnost. Ten neúspěch je do očí bijící a neobvyklý,“ uvedl.

„Jsem nesmírně rád, že nakonec odešel sám,“ dodal znalec. „Cynicky řečeno, lze si velmi dobře představit ještě daleko horší konce,“ uzavřel s tím, že v úvahu připadala i společná smrt mužových nejbližších následovníků.

Obžalovaným ženám – zubařce a vysokoškolské učitelce tělocviku v důchodu – hrozí za předem naplánovanou vraždu 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla bývalé učitelce dvanáctiletý trest, zubařce pak trest v dolní polovině sazby.

Zubařka byla léčitelovou partnerkou, její starší známá pak jeho blízkou přítelkyní. Shodně uvádějí, že muž je k činu přesvědčil a tvrdil jim, že jeho tělo zmizí. Když se tak nestalo, šly se ženy přiznat na policejní služebnu.