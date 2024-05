V pražské zoo se zabydlují medvědí dvojčata. Už vyhodila z výběhu bójku mezi lidi

„Rozdíl mezi nimi je především ve velikosti, přičemž z pohledu nás chovatelů je Aleut skutečný obr, a to především co do výšky. Jednoduché vodítko k jejich rozlišení je také barva srsti. Gregor je pořád ještě tmavší, ale to časem zmizí,“ dodává Brandl.

Co do povahy je podle chovatele dominantnější Aleut, který na Gregora často dohlíží a rozhoduje, kam ho pustí a kam ne.

Oba medvědi si teď zvykají na nové prostředí a zkoumají ho. Zkouší také, co všechno se v jejich novém domově dá podniknout, což pro chovatele znamená i jednu starost navíc.

„Povedlo se jim vyhodit plastovou bójku do návštěvnického prostoru. První člověk, který šel kolem, ji samozřejmě v dobré vůli hodil zpátky, což je to nejhorší, co se dá udělat. Pro medvědy to je totiž velmi silná motivace k tomu, aby zkoušeli vyhazovat ven všechno, co se dá, přičemž jejich síla je extrémní,“ popisuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Hrátky medvědů jsou jedním z důvodů, proč zoo kolem expozičních skel nainstalovala provizorní zábrany. Tím dalším je přítomnost psů v areálu, na které nejsou bratři z polské metropole zvyklí. Opatření je nicméně pouze dočasné.