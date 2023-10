Řešení problému pro stovky obcí bez lékáren? V ulicích se mohou objevit automaty na léky

„Nabízíme mu přitom spoustu zajímavých výhod,“ říká.

Město je třeba ochotné farmaceutům přenechat plně vybavenou provozovnu, a to za symbolický nájem jedné koruny měsíčně. Kromě toho jim chce přispívat 15 tisíci korunami na provoz. „Ani to ale nikoho nepřesvědčilo. Od roku 2018, co tady zanikla poslední lékárna, lidé nemají kde medikamenty koupit. Pokud tedy některé z místních dětí dostane během sobotní noci horečku, musí rodiče nastartovat auto a zajet si pro sirup 15 kilometrů daleko,“ popisuje starosta z Karlovarska.

Podobný problém řeší stovky dalších obcí. Podle poslance sněmovního zdravotního výboru Jana Kuchaře ze STAN se musí bez výdejny medikamentů obejít více než čtvrtina Čechů.