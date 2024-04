Matka oběti: mluvila jsem s blízkým vraha. Lenka Šimůnková hledá odpovědi na to, co se stalo na filozofické fakultě

Nedostatek informací z pátrání se snaží vykrýt vlastní aktivitou. Dokonce už kvůli tomu navštívila osobu blízkou Davida K., který zabíjel. „Někdy mnou projede pocit, že se snad zblázním, pokud se nedočkám pravdy, zda tomu šlo předejít,“ přiblížila Šimůnková pro Lidovky.cz. Rozhovor vznikl po dohodě s jejím právním zástupcem.

Policie tvrdí, že je nutné vyčkat na oficiální závěry vyšetřování. „Komunikace z naší strany probíhá standardně. Pozůstalí a zmocněnci mají právo nahlížet do spisu, což dělají a je jim to bez problému umožněno. Známe-li na položenou otázku odpověď a nebrání tomu probíhající trestní řízení, vždy ji zodpovíme,“ napsal policejní mluvčí Jan Daněk.

I tak se maminka Elišky dostala k novým informacím. Třeba že si blízké okolí Davida K. myslí, že nevraždil předtím v Klánovicích, že byl údajně silně ovlivněn neznámým mužem. A že byl zatažen do obchodu se zbraněmi. Nic z toho se dosud nepotvrdilo. Policie v minulosti opakovaně popřela, že by střílel ještě někdo jiný, ačkoli se takové spekulace objevily již v den události 21. prosince.

Šimůnková mluvila o ztrátě dcery již v únoru v pořadu 168 hodin ČT a i dnes má za to, že jí stále chybí pravda, co se vlastně stalo. Se serverem Lidovky.cz se rozhodla hovořit poté, co tento týden přinesly nové informace o tragédii.

Lidovky.cz: V neděli uplynou čtyři měsíce od tragédie, při níž jste ztratila dceru Elišku. Co vás motivuje promluvit veřejně?

Člověku se stále honí hlavou množství otázek a nemá odpovědi. Když jsem se ptala na policii, jak se to stalo, vlastně jsem se nedozvěděla nic. Bylo mi řečeno, ať určitě nesleduji média, přitom média jsou to jediné, kde se něco nového k případu objevuje. Samozřejmě je nutné si vyhodnotit, zda je to informace pravdivá, či nikoliv. Ale je to zdroj informací, od kterých se může člověk odrazit. Naivně jsem očekávala, že člověk přijde na policii a odnese si ucelený obrázek. Jenže jak jsem zjistila, policie mi odpovědi neposkytla. Slyším jen dokola, že mám vyčkávat.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám řekli, abyste počkala na závěry z vyšetřování?