Obce u letiště Líně čeká další boj. Vojáci mají vlastní plány, pozemky by mohly sloužit i aktivním zálohám

Automobilka to nakonec vzdala, ale soud nedávno provozovateli kvůli neplacení nájmu nařídil do dvou měsíců od doručení písemného rozsudku letiště opustit. Nastoupí armáda a před starosty je další boj. Bojí se, aby očekávané investice nepostihly okolní obce, podobně jako to hrozilo při plánech na rozsáhlou továrnu VW.

Případným koncem letiště jsou ohroženy desítky podnájemců z řad leteckých škol, pilotů, muzea, leteckých fotografů, logistických firem, opravářů vozidel a dalších podnikatelů v místě. „Hrozí, že budeme muset nakonec z letiště odejít i my, kteří máme s provozovatelem smlouvy. Těch 88 letadel a 620 lidí, co tady působí, nemá kam jinam jít. Když se chystala gigafactory, hledal stát pro letiště v okolí náhradní lokalitu. Teď už náhradu nikdo nehledá,“ svěřil se Koprda.

Ideální by podle něj bylo, kdyby provozovatel dostal šanci na odklad dvouměsíčního termínu vystěhování, případně se rychle našel náhradní provozovatel, a kdyby armáda posléze mohla fungovat v místě současně s nynějším civilním provozem letadel.