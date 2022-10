Dojde na lex gigafactory? Obce se ohánějí pozemky, továrnu na baterie nechtějí

Čtyřsethektarový strategický podnikatelský park (SPP), do jehož přípravy má dát stát devět miliard korun, schválila vláda koncem července. Teď se ještě čeká, jestli kabinet rozhodne, že stát letiště nepotřebuje a předá plochu kraji. Zaznělo to na dnešním setkání starostů v Dobřanech.

Zájem o Líně má koncern Volkswagen (VW), který ale ještě jedná v Polsku a Maďarsku, rozhodnout se má do konce roku.

„Volby nic nezměnily. Dotčené zájmy a hlavně neférový způsob komunikace se nám nelíbí stejně před i po volbách. O projektu dosud nikdo s obcemi nejednal,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Odpor obcí i jejich obyvatel proti gigafactory podle něj trvá. Starostové 5. září vyzvali na krajském zastupitelstvu vedení kraje, aby se s nimi po volbách sešlo a nastavilo slušnou komunikaci.

„Hlavním trumfem, které mají obce v ruce, je vlastnictví pozemků,“ řekl starosta Líní Michal Gotthart. Podle něj jsou zhruba dvě pětiny pozemků z 390 hektarů letiště ve vlastnictví pěti obcí. Pokud by je stát chtěl vyvlastnit, musel by podle starostů schválit speciální zákon „lex Gigafactory,“ který je podle starostů ve hře.

Obce se bojí toho, že se do jejich katastrů přistěhují další obyvatelé, což by byl problém, protože už nyní jsou obce v okolí Plzně předimenzované a chybí infrastruktura v podobě škol, školek či čističek odpadních vod.

Obce v okolí Plzně jsou předimenzované

Příkladem je Zbůch, kde se již nyní uvažuje o stavební uzávěře, protože škola i školka jsou plné, uvedla to místostarostka Jana Zajptová. Podobné problémy řeší i ostatní obce v okolí Plzně. „A developeři hovoří o tom, že i v Plzni je nedostatek pozemků a že se dá nyní stavět pouze v Třemošné a v Dobřanech, jinde to nejde. Tak kde by nově příchozí pracovníci bydleli?“ ptá se Sobotka.

Podle Gottharta nikdo z občanů není pro a všichni doufají, že z projektu sejde. „Pokud armáda letiště potřebuje, tak by měl být celý projekt zrušen. A pokud stát upřednostní gigafactory, tak by se měli začít s námi scházet a řešit, jak by si to představovali, abychom se mohli vyjádřit k tomu, co se nám na tom nelíbí. Abychom věcně jednali o tom území, které doteď nikdo koncepčně neuchopil, neprošel si ho, nezanalyzoval a nejednal s obcemi,“ řekl.

„Takže veškerý automobilový průmysl se nastěhuje sem do katastru pěti obcí, které přijdou o přírodu, klid na bydlení a další. To je prostě likvidace těch pěti obcí, kde si lidé kupují parcely a chtějí tu bydlet,“ uvedl Gotthart.

Obcím podle něj vadí, že kraj, který tvrdí, že o ničem nerozhoduje, dal vládě souhlasné stanovisko bez vědomí obcí. „Nikdo z obyvatel tu gigafactory nechce. A po volbách je to stejné,“ řekl starosta Nové Vsi Miroslav Sedlák.

Vedení kraje považuje gigafactory za významnou pro rozvoj regionu. „Ale nejdůležitější je, aby se k tomu udělaly všechny potřebné studie, jestli je to v tomto prostoru proveditelné, což se zatím nestalo. Čeká se na rozhodnutí, jestli vůbec a v jakém rozsahu se to bude dělat,“ řekl hejman Rudolf Špoták.

Hejtman čeká na rozhodnutí vlády

Kraj chce být v každém případě u diskuze ministerstev, vlády a obcí. Chce být mediátorem a nebrání tomu, že by se stal případným budoucím provozovatelem zóny. „Pokud budou obce sabotovat rozvoj průmyslové zóny a rozvoj regionu, tak proti tomu nikdo nic neudělá,“ dodal Špoták.

Kolem projektu už začínají vznikat i spekulace. „Celá atmosféra kolem projektu nedává na první pohled smysl, protože bez speciálního zákona tam nikdo nemůže gigafactory ani další stavby postavit. Navíc je tu nedostatek vody a část pozemků je poddolovaná,“ uvedl Sobotka, kterému to připomíná scénář, kdy firma Jaguar vyjednávala o letišti Přerov.

„Tehdy Česká republika sloužila jako argument pro vyjednávání v jiné lokalitě. Zkrátka někdo se možná snaží vzbudit dojem, že to tu jde postavit, aby se někde jinde dosáhlo výhodnějších podmínek. Státu má projekt zvýšit HDP o 180 miliard. Je to tedy velmi významná investice a proto státy firmy lákají pobídkami. Česká vláda hodlá dát devět miliard, jiná vláda může dát 12 či 16 miliard. Česko tedy může uškodit Polsku, o kterém v případě gigafactory také uvažuje a na které VW více pak může zatlačit a získat větší pobídky než je devět miliard,“ doplnil Sobotka.

Aerokluby protestovaly proti zvažovanému zrušení letiště (5. 8. 2022)