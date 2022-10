Aby si můj syn mohl vybrat. LGBT+ lidé se sešli v Praze, chtějí rovná práva

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jaderná inženýrka Dana Drábová přítomným na náměstí přiznala, že nechodí na demonstrace, protože má hrůzu z většího počtu lidí. Přesto cítila potřebu přijít a být se všemi lidmi na Václaváku.

„Vidím a slyším kolem sebe více a více zlých slov, nedej bože činů. Není na ně adekvátní reakce. Jako bychom zapomínali na to, na čem drží naše společnost. Drží na soucitu, toleranci, solidaritě, úctě k jinakosti a ochraně zranitelnosti. Měli bychom kultivovat tyto hodnoty sami v sobě, zkoušet je kultivovat i ve svém okolí. Když narazíme na zlá slova, měli bychom je nasvítit, aby bylo vidět, že tohle do našeho světa nepatří,“ pronesla.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková řekla: „Chápu obavy, úzkosti a strach, který tento hrůzný čin vyvolal u LGBT+ lidí v Česku, na Slovensku i jinde ve světě. Nikdo v těchto těžkých okamžicích nesmí zůstat osamocen. Stojíme za principem důstojného života, který musí být přístupný všem bez rozdílu.“

Doplnila, že podporuje požadavky pro vládu. „Stojím za tím, že manželství má být pro všechny. Oběti předsudečných útoků z nenávisti musí mít lepší ochranu,“ řekla ještě. Poděkovala všem, kteří bojují za rovnoprávnost pro sebe i své blízké.

Herečka a držitelka ceny Thálie Tereza Dočkalová apelovala na politiky a média, aby otevřeli debatu manželství pro všechny a hlavně ochranu LGBT+ lidí. Podle ní nemá jít o lidi, kteří se budou bát o život svůj nebo svých blízkých kvůli své sexuální orientaci.

„Musíme společně zastavit, aby se podobné útoky jako byl na Slovensku neopakovaly. Od našich volených zástupců jsme například museli poslouchat, že při schválení manželství pro všechny poroste obchod s dětmi. Nechceme to poslouchat od námi volených zástupců,“ řekl Czeslaw Walek z organizace Prague Pride.

Zmínil také, že v zemích, kde mají manželství pro všechny, se snížil počet sebevražd u mladých LGBT+ lidí.

Na pódiu se kromě řečníků vystřídali i umělci z pražských divadel a také z Divadla J. K. Tyla v Plzni. Aleš Cibulka vyzdvihl, že někteří z nich přitom ještě ve středu později večer mají odehrát představení. Skupina 4 Tenoři zazpívali písničku Mně sílu dáš.

„Chci, aby si můj syn mohl vybrat,“ říká Edita Šramotová, která s sebou přivedla kamarádku a její maminku. Doplňuje, že měla štěstí na pokrokového lékaře, který chápe rozdíl mezi pohlavím a genderem.

Všechny tři jsou v dobré náladě a dodávají, že si organizátoři měli pořídit větší reproduktory, aby na kraji davu bylo lépe slyšet.

Na shromáždění přišli také manželé Šárka a Vláďa. „Týká se nás to nejen osobně, ale i lidsky,“ říkají s tím, že by nikdo neměl řešit orientaci druhých.

Vystoupil i majitel bratislavského baru, kde ke hroznému činu došlo Roman Samotný. Poděkoval Čechům, že „Slováky nehodili přes palubu. „Reakcí na tento odporný čin byla obrovská vlna solidarity. I vy všichni jste součástí této vlny, která může zastavit nenávist. Díky každému z vás můžeme tvořit společnost, kde hlavní směr určuje láska,“ řekl do nočního Václaváku plného barev.

„Chtěl bych vás poprosit, abyste nemlčeli. Všichni máte hlas, který musí být vyslyšen,“ doplnil.

Provokatéra se pokusila žena polít vodou

Na místě je ovšem i odpůrce shromáždění. Stojí na kraji náměstí, obklopen policisty. Mluví do zesilovače, ale přes zpěv a projevy mikrofonu na pódiu není slyšet.

„My všichni jsme hříšníci. Není tu jediný člověk, co by nebyl hříšník. Každý hříšník zasluhuje smrt, ale život věčný je dar věčné milosti. Jak chceš přijmout boží milosti, když zapíráš, že jsi hříšník? Muž s mužem, žena s ženou, to není normální,“ hlásá.

Jedna z účastnic se pokusila muže polít vodou. Policie zakročila a z místa ji odvedla. Muž s transparentem je podle člena antikonfliktního týmu In IUSTITIA známá firma a policie proti němu zakročit nemůže. „Ale paní odvedla,“ povzdechl si dobrovolník. Dodal, že tento případ je zatím první. Doufá, že i poslední. Jinak podle něj probíhá vše klidu.

Podle odhadů policie jsou na shromáždění nižší tisíce účastníků. Doprava v horní polovině náměstí je omezena.

Podle odhadů policie jsou na akci aktuální nižší tisíce účastníků. Dobrovolnice organizace Prague Pride uvádí, že zatím vše probíhá v klidu. „Mnoho lidí se zastavuje také kolem, aby si poslechli hudbu nebo se podívali, co se děje,“ říká.

To je také případ mladé maminky a jejího syna, kteří se zastavili kousek pod pódiem. „Nejsme tu záměrně, jen jsme se šli podívat,“ říkají. Dokládá to, že na akci panuje příjemná atmosféra.

Za nenávistný komentář až roční vězení

Ohlášení demonstrace na sociální síti už v úterý využil jeden odpůrce LGBT+ k pohrůžce, že „aspoň už ví kam jít se samopalem“. Policie jednala rychle, už ve středu byl pisatel nenávistného komentáře u výslechu, aby podal vysvětlení. Dotyčnému hrozí až rok vězení.

Za násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci mu hrozí až rok vězení.

Po nedávném útoku v Bratislavě ze strany LGBT+ lidí zesílily hlasy, které volají po novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé získají totožnou ochranu jako například etnické nebo rasové menšiny. V současnosti jsou totiž tito lidé v Česku nejvíce ohrožení předsudečným násilím, hned po Romech.

K tragické události došlo 12. října v Bratislavě v baru Tepláreň. Útočník tam zastřelil dva muže. Čin, který policie vyšetřuje jako teroristický, LGBT+ lidmi otřásl. Střelec jednal na popud nenávisti k menšinám, těsně před činem zveřejnil manifest, ve kterém vyzýval k násilí vůči homosexuálům a Židům. Policie ho několik hodin poté našla mrtvého.