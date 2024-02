S problémy kvůli Liberty pomůže finanční úřad, návrat zaměstnanců opět odložen

Vyplývá to z manuálu, který pro obdobně poškozené firmy připravilo Generální finanční ředitelství v Praze. „Někteří dodavatelé a obchodní partneři této společnosti se již obrátili na finanční úřady s žádostmi o radu či pomoc v obavě z toho, že v důsledku druhotné platební neschopnosti nebudou schopní řádně a včas plnit své daňové povinnosti,“ objasnil důvody nepříliš častého kroku Lukáš Heřtus, vedoucí tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Finanční správa proto předkládá praktické informace shrnující možnosti dodavatelů, které jim v tomto ohledu dávají daňové předpisy,“ uvedl Lukáš Heřtus.

Celkově mohou podnikatelé a firmy využít hned pět možných úlev pro podobně postižené firmy. Vedle posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady na splátky, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a tím zároveň prodloužení lhůty pro úhradu této daně a stanovení nižších záloh, popřípadě povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, to je i možnost prominutí příslušenství daně, v tomto případě úroku z prodlení či z posečkání a pokuty za opožděné tvrzení daně.

V případě posečkání s úhradou daně může finanční úřad firmám umožnit dohodu o splátkovém kalendáři nebo odložit splatnost daně na tři až šest měsíců.

„V žádosti je potřeba popsat význam a rozsah obchodní spolupráce s Liberty Ostrava spolu s aktuálním dopadem na další ekonomickou činnost a majetkovou situaci firmy,“ přiblížil podrobnosti možného odkladu Lukáš Heřtus. „Zástupci firem by se měli snažit jednotlivá tvrzení doložit dokumenty, například výčtem dodavatelsko-odběratelských vztahů s vyjádřením podílu Liberty Ostrava, bankovními výpisy, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty a podobně.“

Postup úřadů nebyl jednotný

Obdobné to je i s dalšími případy žádostí o úlevy. Vždy je potřeba zdokumentovat důvody, které k dané žádosti vedou, důležité je i podání jednotlivých žádostí včas. „Například žádosti o prodloužení termínu daňového podání je potřeba podat do 2. května, pokud podáte přiznání elektronicky,“ vysvětlil zástupce finančního ředitelství.

To reagovalo i na připomínku hejtmana Jana Krkošky, podle kterého si zástupci firem v kraji stěžovali na nejednotný přístup jednotlivých finančních úřadů v různých městech.

„Generální finanční ředitelství bude v tomto ohledu zároveň instruovat všechna územní pracoviště finančních úřadů tak, aby byl zajištěn shodný metodický přístup k vyřizování žádostí žadatelů z řad dodavatelů Liberty Ostrava v kontextu dané situace a očekávané potřeby rychlého řešení,“ dokončil Lukáš Heřtus.

„V souvislosti s problémy spojenými se situací v Liberty Ostrava zatím podalo žádosti o splátkování či posečkání šest firem, jedna firma podala žádost o prominutí úroků z posečkání,“ přiblížila aktuální situaci Petra Homolová, mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Další odklad návratu zaměstnanců

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden. ČTK to dnes řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Doma jsou zaměstnanci od loňského 22. prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Dnešní odklad je již sedmý. Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.

„Máme potvrzené, že se to zase odkládá o týden. Situace je pořád stejná. Pořád by měli jednat. Padla jenom jedna nová věc, že by měli jednat se správcem z Tamehu, protože rozhodující pro nájezd prvovýroby je obnovit dodávky z Tamehu,“ řekl Bečica.

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Do práce nechodí ani zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil. Liberty má okolo 6000 zaměstnanců, Tameh zhruba 300.