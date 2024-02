V huti Liberty se vrátí do práce jen stovka lidí z rourovny, zbytek dále čeká

Zaměstnanci slyšeli o odkladu návratu do práce už poosmé. Do zaměstnání však od úterý nově nastoupí asi sto lidí do rourovny. „Svařovna trub, tedy rourovna, by měla mít nějaké zakázkové naplnění, takže by její zaměstnanci měli nastoupit v úterý do práce,“ řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica.

Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.

Ocelárna patří k v současnosti k nejohroženějším závodům hutního komplexu. Samotný provoz ocelárny je totiž v současnosti závislý na obnovení výroby ve vysoké peci, ta zase na spuštění výroby v energetickém srdci hutě, ve společnosti Tameh. A Tameh výrobu neobnoví, dokud jí Liberty Ostrava nezaplatí většinu ze zhruba dvou miliard korun, které Tamehu v současnosti dluží.

Část dalších provozů mohou manažeři Liberty po zajištění jiných zdrojů energie spustit, ocelárnu ale ne.

„Jsme loď bez plachet, jsme na dně“

„Došla nám trpělivost. Pan Gupta nám tvrdil, že Ostrava bude vlajkovou lodí celé skupiny. A teď jsme lodí bez plachet, jsme na dně. Tak podniká Sanjeev Gupta v Evropě,“ doplnil další důvody k plánovanému protestu Petr Zegzulka, předseda odborů v rourovně.

Další problém se dá očekávat na konci února. Na předposlední den v měsíci bylo totiž svoláno jednání, po němž soud rozhodne, zda bude i nadále trvat vyhlášené moratorium, chránící Liberty před zahájením insolvenčního řízení, nebo zda jej soud zruší.

„Restrukturalizační správce má za to, že se podnikatel (Liberty Ostrava, pozn. red.) nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, což vylučuje poctivost záměru sledovaného preventivní restrukturalizací a současně vylučuje její další pokračování,“ stojí ve zjištění soudem přiděleného reorganizačního správce, který má na průběh moratoria dohlížet.

Což by ve výsledku mohlo znamenat i zrušení moratoria a pravděpodobnou rychlou reakci věřitelů.

„Krajský soud v restrukturalizační věci Liberty Ostrava nařídil jednání k projednání, zda jsou splněny podmínky pro další trvání všeobecného moratoria, nebo pro jeho zrušení,“ vysvětlil mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.