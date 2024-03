Praha zvažuje skokové zdražení roční lítačky, provoz MHD z většiny dotuje

Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) potvrzuje, že finanční udržitelnost pražské MHD je problém. „Momentálně dotujeme dopravu ze zhruba 84 procent. To znamená, že to, co platíte v ceně ročního kuponu, je vlastně jenom nějakých šestnáct procent reálné ceny té služby,“ popsal situaci.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se domnívá, že řešení může být i jiné než pouhé zvýšení ceny. „O zdražení jízdného jsme oficiálně nikdy nehovořili, čestné pionýrské. Všichni víme, že cena dopravy je problém, někdy se s tím bude muset něco udělat, teď to ale není na stole,“ řekl primátor minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jízdné tak podle něj „může zůstat, zvýšit se, nebo můžeme mít klidně MHD zadarmo“. Připomněl, že kromě Pražanů využívá městskou hromadnou dopravu i velké množství Středočechů.

Podle zastupitele Tomáše Portlíka (ODS) je načase si přiznat, že situace, kdy pražská MHD patří na špici v Evropě, ne-li ve světě a zároveň má nejnižší cenu, je nadále neudržitelná. „Celoroční kupon, který stojí pouhých deset korun denně, je v kontextu Evropy i celého světa mimořádně levný,“ zhodnotil na konci loňského roku situaci zastupitel.

Cena jízdného se v Praze měnila naposledy v roce 2015. Tehdy však nedošlo ke zdražení, ale naopak ke zlevnění ročního kuponu ze 4 750 korun na 3 650.

Základní roční jízdné pro dospělého (Kč) Brno – 4 750

Olomouc – 3 200

Ostrava – 4 400 / 4 450

Hradec Králové – 3 700

Pardubice – 3 890

Jihlava – 3 990

České Budějovice –

3 990

3 990 Plzeň – 4 574

Karlovy Vary – 3200

Ústí nad Labem – 4 490

Liberec – 3 990

Praha – 3 650

„Levnou dopravu na jednu stranu vnímáme jako motivaci MHD využívat, což přispívá k udržitelné dopravě a udržitelnému městu. Na druhou stranu Praha dopravnímu podniku jízdné kompenzuje velmi vysokou částkou,“ uvedl náměstek pro místní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

V roce 2023 se na jízdném vybralo 3,5 miliardy korun, provoz celé sítě MHD přitom vyšel na 23,6 miliardy korun.

„Roční Lítačka je zde podstatně levnější než v dalších českých městech, která navíc nehradí provoz metra,“ upozornil Adam Scheinherr (Praha Sobě), zastupitel a bývalý náměstek pro dopravu.

Téma zdražení jízdného magistrát projedná v následujících měsících. Oficiální jednání zástupců koalice na toto téma se má podle primátora uskutečnit zhruba za tři měsíce. Definitivní rozhodnutí pak musí padnout do konce roku, kdy bude město prostřednictvím organizace Ropid podepisovat novou smlouvu s dopravním podnikem (DPP). Ta začne platit od ledna. „Do té doby musí být vše vyjasněno,“ komentoval Hřib.

V médiích a na sociálních sítích se v uplynulých týdnech objevilo několik částek, o které se má cena ročního kuponu zvýšit. Mezi nimi zaznělo i dvojnásobné zdražení ročního kuponu na 7 300 korun. „Co se týče jízdného MHD, mám tady několik návrhů koaličních partnerů, které obsahují například zdražení ročního kuponu na dvojnásobek,“ uvedl Hřib na začátku února. Možné zdvojnásobení ceny jízdného podle Deníku N například připustil pražský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Roční jízdné v metropolích Bratislava 239,00 € –

6 069 Kč

6 069 Kč Vídeň 365 € – 9 268 Kč

Berlín 856,80 € –

21 757 Kč

21 757 Kč Paříž 950,40 € –

24 134 Kč Přepočteno 28. února s aktuálním kurzem

Zastupitel Patrik Nacher (ANO) považuje za lepší cestu zdražení jednorázových jízdenek. „Ponechal bych cenu za roční kupon, a to především jako motivaci, aby si ho lidi kupovali. Maximálně by se dalo uvažovat o zdražení jednorázových jízdenek, opět s cílem nalákat lidi, aby si kupovali ty dlouhodobé. Jejich koupě totiž následně zase motivuje lidi k většímu využívání MHD,“ zhodnotil Nacher.

Ceny jednotlivých jízdenek se měnily v roce 2021. Cena lístku na 30 minut se zvedla z 24 na 30 Kč a cena 90minutové jízdenky z 32 na 40 korun. Zdražily také SMS jízdenky, lístek na 30 minut zdražil z 24 na 31 korun a lístek na 90 minut o deset korun na 42 korun.

Oproti cenám jízdného v jiných českých městech je pražská MHD levná. Za jízdné zaplatí více cestující v Plzni, Hradci Králové nebo Ústí nad Labem. Nejvíce platí Brňané, kterým roční kupon vyjde na 4 750 korun. „Nicméně všichni občané města, kteří zde platí za odpad, získají dotaci na roční jízdné od města ve výši 1425 Kč,“ doplnila Hana Tomaštíková, tisková mluvčí brněnského dopravního podniku. Naopak levněji než v Praze cestují lidé v Karlových Varech nebo Olomouci.

I v kontextu cen jízdného v evropských zemích se Praha umísťuje na spodních příčkách. Například obyvatelé Bratislavy zaplatí za roční jízdenku 239 eur, v přepočtu na koruny mírně přes šest tisíc. Mezi dražší města patří Paříž, kde roční jízdné vyjde na 950 eur, nebo Berlín s cenou 857 eur.

„Nedělejme z MHD luxus“

Se zdražením jízdného nesouhlasí část veřejnosti. Proti zdražení se 21. února konala protestní akce před pražským magistrátem, kterou pořádala strana Zelených.

Před vchodem magistrátu se sešlo několik desítek lidí. Demonstranti nesli transparenty s hesly jako „Ne 2x zdražené Lítačce“, „Zdražování MHD je na houby Hřibe“ nebo „Mé milé HMP nezdražuj MHD, zpoplatni SUV“.

Skokové zdražení roční Lítačky je podle Zelených problematické nejen z hlediska náhlého finančního dopadu na cestující, ale i z hlediska dalšího prohloubení nepoměru mezi podporou individuální automobilové dopravy na úkor MHD. Ta je podle nich šetrnější, ekologicky i prostorově.

„Pro běžnou pražskou rodinu, už tak zatíženou inflací a vysokými nájmy, by bylo zdražení základních služeb o sto procent zásadní problém. Nedělejme z cestování veřejnou dopravou nedosažitelný luxus,“ uvedl Jan Janoušek, spolupředseda pražských Zelených.

Souhlasí i zastupitel Ondřej Prokop (ANO), podle nějž by zdražení jízdného na dvojnásobek bylo problematické pro rodiny. „Ještě minulý rok Zdeněk Hřib tvrdil Pražanům, že koalice zdražení MHD neplánuje,“ napsal na síti X.

Připomněl tak Hřibův výrok z loňského dubna: „Já se zdražovat jízdné nechystám a nezaznamenal jsem ani žádné signály v tomto ohledu od koaličních partnerů. Nemáme to v koaliční smlouvě a já jsem to do (připravovaného) programového prohlášení nepsal,“ řekl.

Zdraží i parkování?

Nyní už náměstek pro dopravu Hřib tak jednoznačný není. Se zdvojnásobením ceny ročního jízdného nesouhlasí, vzhledem k dlouhodobé inflaci podle něj není současná finanční situace Pražanů dostatečně dobrá. Společně s Ropidem chce najít možná řešení, o kterých by se poté mohlo jednat.

Cenu MHD dává do souvislosti i s cenou parkování. „Chceme motivovat cestující k využití MHD namísto aut tak, aby se uvolnily silnice pro ty, kteří autem skutečně potřebují jet, protože vezou třeba nářadí či materiál. Čeká nás debata o změně ceny parkovného v souvislosti s připravovanou systémovou změnou zón placeného stání. Není dlouhodobě udržitelné, aby parkování ve veřejném prostoru bylo městem dotováno oproti komerční ceně více než MHD, jako je tomu nyní,“ uvedl na konci roku.

Právě parkování je podle něj další výrazně městem dotovanou službou. „Roční parkovací karty v zónách placeného stání jsou za 1 200 korun, v některých případech za šest stovek. Srovnejte to s komerční cenou parkování. Pak zjistíte, že to dotujeme více než MHD,“ doplnil. Jako příklad uvedl, že parkování na ulici v Praze 10 stojí rezidenta 1 200 ročně, oproti tomu v nákupním centru Eden ve stejné lokalitě vyjde na 36 tisíc.

Možnými změnami pravidel pro parkování se již magistrát zabývá. Na konci ledna skončila lhůta pro městské části, během které mohly návrh změn připomínkovat. Reforma se týká změny cen za parkování, zavedení kreditů pro parkování návštěv, změny pravidel pro zásobování a carsharing nebo úpravy pravidel pro parkování ve smíšených zónách.