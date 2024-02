PŘEHLEDNĚ: Jaká budou mít stejnopohlavní páry nová práva a jak to bude s adopcí dětí

Nejvíce spornými body byly název, který by měl svazek nést, a možnost adoptovat děti. Hlasování se zúčastnilo 171 zákonodárců, skrze načtené pozměňovací návrhy postupovali od nejliberálnějšího přes nejvíce konzervativní až po kompromisní variantu, se kterou přišel člen KDU-ČSL Jiří Navrátil.

Ten jako první poslanec v historii zveřejnil svou homosexuální orientaci. A právě jeho varianta prošla: název svazku tedy zní partnerství a páry si budou moci dítě pouze přiosvojit – tedy pouze ve chvíli, jde-li o dítě, jehož biologickým rodičem je jeden z partnerů. „Jsem šťastný. Po tolika letech jsme narovnali většinu práv pro lidi, kteří chtějí spolu žít,“ řekl serveru Lidovky.cz Navrátil.

Naopak za pouze nepatrný krůček označila přijetí paragrafů Veronika Kodešová, která žije s přítelkyní a vychovávají děti z předešlých vztahů. „Pro naši rodinu je to sice změna k lepšímu, ale jinak je to plivanec do tváře všem, kteří chtějí rovnoprávnou společnost bez kastování lidí,“ řekla serveru Lidovky.cz.

Když legislativa procházela sněmovnou začátkem února ve druhém čtení, poslanci si libovali, že se debata stala věcnou a nikoho neurážela. To však nebyl středeční případ, kdy byly opět k vidění poměrně vypjaté proslovy – zejména ze strany SPD.