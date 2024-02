„Jako plivnutí do tváře.“ Hlasování o manželství pro všechny je pro stejnopohlavní páry zklamáním

Lidovky.cz: Jak vnímáte výsledek hlasování poslanců?

Když jsem se to dozvěděla, rozbušilo se mi srdce. Pro naši rodinu je to rozhodně změna k lepšímu, která nám zajistí o kousek klidnější spaní, ale zároveň je to velice smutné zacpání pusy po tolika letech otevírání očí. Je to plivanec do tváře všem, kdo chtějí rovnoprávnou a férovou společnost bez současného kastování lidí. Je to obrovské zklamání a opravdu jen nepatrný krůček, který pomůže zlomku lidí, jichž se to týká.

Chceme ale poděkovat všem členům iniciativy Jsme fér, vážíme si jejich neúnavného boje. Na jednu stranu nám spadl opravdu velký kámen ze srdce.