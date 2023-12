Jurečka promluvil o růstu minimální mzdy. Vláda schválí nižší variantu, míní

Podle podkladů ministerstva práce za nejnižší částku loni pracovalo asi 118 000 lidí. Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1 100 korun na 17 300 korun. Odpovídá tak zhruba 40 procentům průměrné mzdy. Do roku 2028 má vzrůst na 45 až 50 procent.

Jurečkův úřad směřuje k tomu, aby Česko mělo předvídatelný systém zvyšování minimální mzdy. „To naplníme zákoníkem práce, který budeme během prvního pololetí příštího roku legislativně upravovat,“ řekl.

V roce 2025 už má fungovat. „Minimální mzdu už bychom opravdu zvyšovali přesně podle znění zákona. Dohodli jsme se na tom, že do pěti let bude na hodnotě 45 % průměrné mzdy,“ vysvětlil.

Jurečka odmítá kritiku. „Inflace meziročně roste pomaleji, než navyšování minimální mzdy. To znamená, že minimální mzda opravdu roste solidním tempem a na hranici toho, co jsou v současnosti firmy schopné vyplácet. Nechceme zaměstnavatele motivovat k propuštění,“ doplnil.

Odbory požadují navýšení o 2 200 korun na 19 500 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 1 000 korun. Marian Jurečka předložil dva návrhy, navýšení buď o 1 600 korun na 18 900 korun, nebo o 2 100 korun na 19 400 korun. Dříve uvedl, že vláda podle něj schválí nižší návrh.

To by od ledna znamenalo růst minimální mzdy o 9,2 procenta. Zaměstnavatelům by se zvedly náklady na nejméně placeného pracovníka o 2 141 korun měsíčně, tedy ročně o 25 690 korun. Celkem by je to mohlo stát 2,9 miliardy korun navíc. Stát by na sociálních odvodech získal 680 milionů korun navíc, na zdravotních dalších 290 milionů.

Částka 1600 korun podle Jurečky znamená nominálně nejvyšší navýšení minimální mzdy v historii. „V posledních deseti letech se výše minimální mzdy pohybovala kolem 35 % průměrné mzdy, teď dosáhla na 41 %, v příštím roce už se posuneme v cyklu k té hranici 45 %,“ míní ministr.

Jurečka navrhuje o stejnou částku zvýšit i zaručenou mzdu. „Chceme pomoci lidem, kteří pracují jako kuchařky, školnící, pracovníci cosiálních služeb a zdravotnických zařízení. Navýšením zaručené mzdy jim zaručíme lepší platové ohodnocení,“ slíbil.