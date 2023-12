Minimální mzda poroste, naznačil Jurečka. Ze dvou návrhů vyšel ten nižší

Podle ministra vláda pravděpodobně schválí nižší variantu, jejíž cílem je dostat částku do pěti let na 45 procent průměrné mzdy.

Jurečka řekl, že podporuje směřování k 50 procentům za podmínky zrušení zaručených mezd. „Pro mě je preferovaná ta varianta 50 procent, většina v rámci koalice se kloní k variantě 45 procent. Pokud se tedy nestane zítra zázrak a zaměstnavatelé nám neřeknou, že se dohodli na něčem jiném, vláda s 99 procentní pravděpodobností schválí variantu 45 procent,“ řekl v debatě Jurečka. Kabinet bude podle Jurečky o záležitosti jednat zítra a za dva týdny.

Ať rostou mzdy rychleji, volají odbory

„Je to pokračování v politice levné práce v České republice. Jedním z nástrojů, kterým můžete tlačit celý mzdový systém vzhůru, je minimální mzda a druhým zaručené mzdové tarify,“ oponoval místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. „Nic nebrání tomu, aby mzdy rostly rychleji,“ míní.

Podle něj bude „dál klesat reálná úroveň české minimální mzdy. Česko podle něj zůstane na „chvostu evropských zemí“.

Pro růst o 2100 korun se v televizní debatě vyslovila poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková. Soudí, že by se měl u minimální mzdy zavést automatický valorizační mechanismus. „V naší zemi tyto dlouhodobé rozepře mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou nekonečné a nemyslím si, že by se to v dalším letech mělo jakkoli změnit,“ řekla.

Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1100 korun na 17 300 korun. Podle podkladů ministerstva práce za nejnižší částku loni pracovalo asi 118 tisíc lidí. Odbory požadují pro příští rok růst o 2200 korun.

27. listopadu 2023

Zaměstnavatelé se skokovým navýšením nesouhlasili. Poukazují na to, že se s minimální mzdou zvyšují i zaručené mzdy. Ty představují nejnižší výdělky podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce a vyplácejí se v osmi stupních. Pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Pro letošek se upravil jen nejnižší a nejvyšší stupeň.

Co příspěvky na bydlení?

Jurečka také nepředpokládá, že v souvislosti s růstem regulované složky ceny energií v příštím roce přibude žadatelů o příspěvek na bydlení. Části z lidí, kteří již dávku čerpají, by podle něho mohla vzrůst pobíraná částka.

V říjnu poslal stát příspěvek na bydlení podle Jurečky zhruba 262 tisícům žadatelů. Uvedl, že růst z hlediska jejich absolutního počtu neočekává. U 15 až 20 procent pobírajících se může zvýšit vyplácená částka, poznamenal.

Naopak poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková soudí, že počet žadatelů stoupnout může. Řada lidí podle ní o dávku nežádá kvůli studu nebo administrativě. Žádosti by, jak uvedla, dále zjednodušila zejména u osob samostatně výdělečně činných. Jurečka podotkl, že kolem poloviny prosince by mělo být možné žádat o tento příspěvek online, což podle něj omezí stigmatizaci, že lidé musejí jít na úřad práce.

Domácnosti si v příštím roce za regulovanou složku energií připlatí tisíce korun navíc. Regulovaná část ceny elektřiny meziročně stoupne podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o 65,7 procenta, což by mělo znamenat asi 1077 Kč za megawatthodinu (MWh). U plynu bude regulovaná složka vyšší o 38,8 procenta, což je nárůst o 125 Kč za MWh. Podle analytiků tak lze u většiny lidí očekávat růst koncových cen elektřiny o jednotky procent, vývoj však bude velmi individuální.

Výraznější růst nákladů za energie očekávají firmy a podnikatelé. Regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí stoupne meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí o 190,9 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta.

„Firmám, které mají energeticky náročné provozy, jsme jako vláda připraveni pomoci,“ zopakoval Jurečka. Pomoc by mohla být podle něho v jednotkách miliard korun, jednání by se měla uzavřít za dva až tři týdny. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Samek očekává „velmi vzrušenou debatu“ o energiích na pondělním jednání tripartity. „Česká republika je jedna z nejprůmyslovějších zemí,“ poznamenal. Lidé podle Samka nechápou, že v Česku se elektřina levně vyrábí a nakupuje se dráž přes trhy.