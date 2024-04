Je to pokus o mou politickou likvidaci, říká hejtman Půta ke korupční kauze

„S tzv. kauzou ‚Liberec‘ nemám nic společného. Snahu státního zastupitelství mě s ní propojit považuji za další pokus mě politicky zlikvidovat. Ničeho nezákonného jsem se nedopustil a veškeré mé kroky byly a jsou vedeny zájmem Libereckého kraje a jeho obyvatel,“ uvádí Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v prohlášení.

Nařízenou domovní prohlídku považuje za účelovou snahu ho mediálně poškodit a zároveň najít jakékoliv informace, které by ho mohly propojit s dalšími osobami a kauzami.

„Za skandální považuji obsah příkazu k domovní prohlídce, kterým státní zástupce žádal soud, aby domovní prohlídku povolil. Se svými právníky jsem ho prošel bod po bodu a tvrdím, že všechna podezření vůči mé osobě obsažená v tomto příkazu jsou účelové spekulace. V příkazu nejsou uvedeny žádné důkazy a ani odkazy na odposlechy, ze kterých je pravděpodobně čerpáno,“ pokračuje Půta.

Ten prý bude žádat prošetření, jak vznikl obsah příkazu k domovní prohlídce, jehož prosté zveřejnění by podle něj stačilo k likvidaci každého politika. Zároveň bude žádat prošetření, jak se informace z příkazu dostaly, v rozporu se zákonem, k Jaroslavu Tauchmanovi ze serveru Náš Liberec.

„Jsem přesvědčen, že pan Tauchman dostal od někoho z orgánů státní moci k dispozici celý příkaz k domovní prohlídce. Považuji to za porušení presumpce neviny jako jednoho ze základních principů právního státu.“

Zároveň uvedl, že nebude rezignovat na funkci hejtmana, k čemuž ho v neděli 14. dubna vyzvalo hnutí ANO.

„A v krajských volbách v září 2024 jsem připraven znovu usilovat o vaši důvěru a obhajovat práci vedení kraje a své kroky v uplynulých 12 letech. O našem kraji naštěstí rozhodují občané ve volbách, a ne lidé s nadpřirozenou schopností získávat neveřejné materiály z policejního vyšetřování,“ dodal hejtman s tím, že i nadále bude poskytovat policistům veškerou potřebnou součinnost.

Nerozporoval to, že je prací policie prověřovat skutečnosti týkající se veřejných zakázek a projektů kraje, kdy k různým projektům chodí radní i zastupitelé podávat vysvětlení. Daný případ ale podle Půty posloužil k politické propagandě a osobní dehonestaci už ve stadiu prověřování.

Tři větve kauzy

Liberecká korupční kauza má tři větve. V první si kvůli podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek na opravy silnic ve městě obvinění vyslechlo šest lidí. Z toho ve vazbě skončil vedoucí odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu Lukáš Hýbner a spolumajitel liberecké firmy Investing CZ Josef Nadrchal.

Druhá větev se týká náměstka Petra Židka a podnikatele Petra Syrovátka. A ta poslední, v níž zatím nebyl nikdo obviněn, pak plánované stavby krajské fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku. Kvůli tomu vyslýchala policie hejtmana Půtu, 9. dubna ráno mu zabavila mobilní telefon a počítač. Půta tvrdí, že poté z nařízené domovní prohlídky sešlo. Podal prý policii vysvětlení a nadále je přesvědčen, že se ničeho trestného nedopustil.

Největší fotovoltaická elektrárna v Česku má vyrůst na ploše bývalého vojenského letiště v Hradčanech. Projekt se nachází ve fázi předběžných tržních konzultací. Kraj dosud není rozhodnutý, jestli bude například investorem stavby, partnerem projektu nebo jestli pozemky pronajme. O možných variantách bude jednat v následujících měsících.

„K předání podkladů od MT Legal (advokátní kanceláře, pozn. red.), která zpracovává předběžné tržní konzultace, by mělo dojít v polovině května,“ upřesnil Půta, jenž projekt považuje za ukázkové využití brownfieldu.

Podle náměstka hejtmana pro resort investic a veřejných zakázek Zbyňka Miklíka by měly závěry těchto konzultací přinést odpověď nejen na otázku financování, ale i na to, jak postupovat, když projekt dostal už druhé zamítavé rozhodnutí k žádosti o připojení do distribuční sítě.

„To, že v tuto chvíli máme zamítavé stanovisko, neznamená konec projektu. Dokud nebudeme mít kladné stanovisko, určitě za mě není vhodné zahajovat projekční práce nebo cokoliv dalšího. Počkáme na závěry předběžných tržních konzultací a poté vás s tím seznámíme a budeme pokračovat dál,“ ujistil Miklík v úterý krajské zastupitele. Zamítnutí se podle něj týká maximálního výkonu, ve hře jsou ale i další varianty.