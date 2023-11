Nová mapa metra budí rozpaky. Cestující kritizují písmo i opačné umístění linek

Kromě „jezevčíků“, tedy podlouhlých schémat tras metra, které jsou umístěné nad dveřmi vozu, testuje Pražská integrovaná doprava (PID) v nové grafice i zjednodušená schémata Prahy a informace o přepravních podmínkách.

Kromě černé barvy, která nahradila původní bílou, se nové schéma liší značením bezbariérových stanic a pamětihodností i uspořádáním linek. Trasa metra A je narovnaná a je umístěna uprostřed. V mapě je nově slovy označené i Václavské náměstí, které je středem celého schématu. Toto znázornění navíc počítá i s umístěním linky D.

„Novou grafiku ve vozech metra budeme testovat pomocí uživatelských průzkumů přímo v jednotlivých soupravách metra, kde budeme u lidí ověřovat čitelnost a přehlednost,“ uvedl PID na svém webu s tím, že nový design bude na jaře příštího roku ve všech vozech metra.

Kritičtí cestující

Cestující však nadšení pro nový vzhled map s PID příliš nesdílí. Jak na sociálních sítích, tak přímo respondenti dotazovaní v metru novou grafickou podobu často kritizovali. „Strašné, je to nepřehledné,“ sepsul vizuál mladý cestující jedoucí v soupravě.

Nahoře nový, dole starý vizuál mapy pražského metra

„Nic zvláštního, že bych řekla, že je to super nebo hezké, lepší nebo horší,“ řekla o novém vzhledu další cestující s tím, že si musela zvyknout na piktogramy nově umístěné nad i pod názvem stanice. V grafice se však vyzná bez problémů.

Tento názor sdílela i další respondentka, které se však víc líbil předchozí vzhled mapky. Z nového designu prý nepozná, které stanice jsou bezbariérové. „Chybí tam i některé ikonky historických památek,“ dodala paní, která cestovala s dětmi.

Uživatelé sociální sítě X také sdílejí spíše negativní názory, těch pozitivních se našlo méně. „Vizuál vypadá skvěle. Jen mám obavu, že to s horším zrakem nikdo nepřečte. Větší verze, pokud je možná, by byla určitě vhodnější,“ zhodnotil na platformě X uživatel Daniel.

„Subjektivně menší písmo, hůře čitelné názvy stanic, dlouhé názvy roztažené v řádce moc doširoka (například u Nemocnice Motol), stanice splývají s čarou, označení pro invalidy z dálky větší než metr nečitelné. Starý přečtu i ze sedačky, nový už ne,“ uvedl své poznatky uživatel Jarda.

Podobný názor má i Pavel, ten si povšiml i nenápadného značení bariérových a bezbariérových stanic. „Stávající řešení bylo teda mnohem přehlednější. Názvy stanic na přeskáčku jsou hrozné, stejně tak písmena linek na předposlední stanici (proč?). A ta vysvětlivka s invalidou je taky na první pohled nejasná,“ zhodnotil.

„Nelíbí. Tohle je šíleně nepřehledný. Nečitelný, ošklivý a hlavně zbytečný. Mapa celého metra je vedle na skle,“ napsal uživatel Vojtěch, který zároveň upozornil i na další grafiku, která je umístěná poblíž.

Ondřej Flídr @snipercze @ZdenekHrib Prvni, ceho si vsimneme, je divne poradi linek a otoceni linky C. Poslednich min. 30 let (spis vic) byla dole a Haje vlevo. Linky nejsou ani podle pismen a ani podle barev. oblíbit odpovědět

Obecně sklidilo kritiku především černé pozadí nebo velikost písma a jeho umístění. Někteří uživatelé hodnotili jako komplikované i rozložení mapy, a to kvůli volnému prostoru v krajích panelu a zároveň velmi zaplněnému středu. Častá kritika zaznívala i ohledně piktogramů.

Nové řazení linek také vyvolalo zmatení. V novém rozložení je středem Václavské náměstí, které je v grafice vyznačené, přestože nejde o stanici. Na původním „jezevčíkovi“ bylo náměstí značené nenápadněji, a to piktogramem sochy sv. Václava.

Testuje se i jinde

Ve stanici metra Palmovka začalo testování nové grafiky již v září 2022. Polovina stanice a západní vestibul disponuje značením, kterou navrhlo grafické studio Side2. Nově je design k vidění také ve zrekonstruované stanici Jiřího z Poděbrad.

Podle Tomáše Machka ze studia Side2, které novou grafiku pro PID připravilo, je možné, že kritika na sociálních sítích je spojená s nedostatečnou odbornou znalostí a prostředím, které sociální sítě vytváří. Design byl hodnocený komisí a upravovaný podle požadavků, které se během testování už stačily objevit.

Studio se podle něj snažilo o inkluzivní design, který by byl srozumitelný pro všechny, například i cestující se zrakovou vadou. I proto bylo zvolené bílé písmo na tmavém pozadí. „Je to celkem běžné a osvědčené,“ vysvětlil Machek použití tmavého podkladu s tím, že je to běžná praxe i v zahraničí.

Hlavním cílem bylo podle jeho slov zjednodušit cestujícím orientaci, z tohoto důvodu jsou všechny názvy stanic na „jezevčíkovi“ jednořádkové a ubyly piktogramy památek. V novém schématu jsou pouze tři. Jeden z nich upozorňuje na Václavské náměstí, které chtěli autoři schématu zdůraznit.

„My jsme se rozhodli, že budeme znázorňovat jen ty stanice, které přístupné nejsou,“ uvedl Machek s tím, že stanice, které nejsou bezbariérové, postupně ubývají a že doufají, že jednou budou všechny stanice bezbariérové. Uvedl také, že legenda, která ukazuje jaké stanice jsou bariérové, je stále v procesu úprav.

Nový projekt Čitelná Praha tak nemá spojit jen dopravní prostředky, ale i sjednotit celé město na povrchu i pod povrchem. Mimo cedule v metru půjde třeba o totemy, obelisky, směrovky pro pěší nebo informace na zastávkách včetně zcela nových map okolí.