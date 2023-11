Na Českolipsku kácí vánoční strom pro Staroměstské náměstí, ohrožoval chalupu

Strom letos poprvé kácí odborníci již v sobotu. Odjezd smrku z obce je v plánu kolem půl třetí odpoledne. „V průběhu cesty bude provedena bezpečnostní zastávka pro kontrolu nákladu,“ řekla Simona Kopová, mluvčí Technologií hlavního města Prahy.

Poté strom zamíří do logistického areálu v Praze–Kbelích, kde ho uloží až do pondělí. Na Staroměstské náměstí vyjede v noci na úterý. Tam ho pak vztyčí zhruba v půl druhé ráno.

Strom vzešel z téměř čtyřiceti tipů soutěže Hledá se strom. Přihlásil ho majitel pozemku kvůli bezpečnosti. Jehličnan dosáhl odhadem dvaceti sedmi metrů a majitel se obával, že by mohl spadnout na chalupu, ke které je nakloněný. Smrk prohlédl dendrolog a podle předběžné zprávy je v pořádku.

„Pokračujeme v hezké tradici posledních let. Letos opět ozdobí Staroměstské náměstí smrk ztepilý, do své krásné podoby rostl celých 56 let. Splňuje všechny parametry,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy.

Nejvíc návrhů přišlo z Libereckého kraje

Kácení a převozu se opět chopí Technologie hlavního města Prahy. „Tradičně je to velká výzva, jejímž finále je zdobení a slavnostní rozsvícení stromečku se začátkem adventu,“ dodal radní hlavního města Prahy Michal Hroza.

„Nikdy nekácíme stromy, u kterých by to nebylo nutné z důvodu bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti,“ doplnil Tomáš Jílek, předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Soutěž Hledá se strom vyhlásil organizátor trhů, společnost Taiko, již potřinácté a zájemci zasílali svoje tipy z celé republiky. Nejvíce návrhů přišlo tradičně z Libereckého kraje. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun.

Loňský vánoční strom pocházel z obce Kytlice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pětadvaceti metrů rostl 58 let. Tradiční smrk ztepilý pocházel ze soukromého pozemku. Před dvěma lety pak Prahu zdobil sedmdesátiletý smrk ztepilý z Dolní Černé Studnice na Jablonecku.

Pokud vše půjde podle plánu, smrk by se měl rozsvítit na Staroměstském náměstí v Praze v sobotu 2. prosince, kdy také začnou největší Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.