Zablokuje Orbán další pomoc Ukrajině? Lídři EU rozhodnou o 50 miliardách eur

Původně měli evropští lídři o pomoci Ukrajině na další čtyři roky rozhodnout už na prosincovém summitu. Maďarsko ale dohodu zablokovalo a jednání se odložilo na 1. února. Všech ostatních 26 států, včetně Česka, s poskytnutím 50 miliard eur souhlasí.

Podle nejmenovaného vysokého představitele EU jednali se zástupci Maďarska o změně postoje v poslední době téměř každý den. Předseda Evropské rady Charles Michel si minulý týden s Orbánem volal. „Zaznamenali jsme v jednání ze strany Maďarska posun, ale je to těžké. Zatím jsme k dohodě nedospěli,“ popsal zdroj z EU.

O větší vstřícnosti svědčí i příspěvek Orbánova poradce Balázse Orbána (nejsou příbuzní, pozn. red.) na sociální síti X. Napsal, že maďarská vláda je „nyní otevřená použití peněz z unijního rozpočtu na pomoc pro Ukrajinu, a dokonce přistoupit ke společnému zadlužení,“ ovšem jen pokud k dohodě budou přidána další ustanovení umožňující Maďarsku později změnit názor. Orbán chce, aby EU finanční pomoc Ukrajině jednou za rok přehodnocovala.

Jestli s tím ostatní státy budou souhlasit, není jasné. Zmiňovaný zdroj z EU nicméně uvedl, že unie za nejlepší možné řešení považuje právě dohodu mezi všemi 27 státy a že maďarské delegaci v posledních týdnech předložili několik návrhů.

Pokud by Maďarsko nakonec přece jen odmítlo, pak by unie přistoupila k plánu B – dohodě mezi zbylými 26 státy. „Taková dohoda by byla ale komplikovaná a není to preferovaná varianta,“ řekl k tomu unijní zdroj.

Podle polského premiéra Donalda Tuska se ale musí Maďarsko rozhodnout. „Zda je součástí naší komunity, nebo ne. Neexistuje únava z Ukrajiny, ale únava z Orbána,“ řekl před jednáním.

S evropskými lídry se ve čtvrtek spojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostřednictvím videohovoru.

„Budeme se snažit dosáhnout toho, aby byl návrh přijat všemi členskými státy. Jednoduché to nebude. Maďarsko klade celou řadu požadavků, které ani nesouvisí s víceletým finančním rámcem,“ řekl Fiala před odletem do Bruselu.

„Problém je, že Maďarsko sice jedná, ale jeho požadavky jsou těžko akceptovatelné. Budeme o nich mluvit, ale každoroční schvalování by nás vracelo každý rok do stejné situace,“ dodal premiér.

Dále řekl, že dohoda pouze mezi 26 státy by byla složitá, protože by to znamenalo 26 schvalovacích procesů v jednotlivých členských státech. Navíc by to nevysílalo ani dobrý signál ze symbolického hlediska, že se 27 států nedokáže dohodnout na společném postupu.