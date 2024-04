ANO svolalo mimořádnou schůzi. Chce řešit korupci a „Fialovu“ kampeličku

Návrh programu mimořádné schůze obsahuje jediný bod s názvem „Vymlčené korupční kauzy vládních stran“. Hlavní náplní debat má být dění kolem záložny. „Jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stamilionů korun,“ řekla ve čtvrtek předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

K debatě o premiérově majetkovém podílu v PDZ se sněmovna sešla z podnětu ANO začátkem února. Dolní komora tehdy s ohledem na postoj koaliční většiny po úvodní debatě řečníků s právem přednostního vystoupení zamítla návrh programu a schůze se neuskutečnila. Obdobný scénář se předpokládá i ve čtvrtek.

Fiala poukazuje na to, že svou roli obsáhle vysvětlil už na únorovém mimořádném jednání poslanců i v médiích. Další iniciativu v této věci má proto za absurdní. „Není co dokazovat, kauza neexistuje,“ řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro server Blesk.cz.

Zopakoval, že chyboval, když nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Podle Schillerové ale problémem není to, že Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení, ale údajně kriminální podstata samotné instituce a její propojení s ODS.

Schillerová na nedávné koaliční mimořádné sněmovní schůzi k bezpečnostním hrozbám řekla, že skutečným rizikem je „nevyvrácené podezření na financování ODS a Institutu Petra Fialy z peněz vypraných v kampeličce pražské galerky“, která se údajně podílela na praní špinavých peněz a zpronevěře financí pro nákup pomoci pro Ukrajinu.

Lidové noviny ve středu uvedly, že o fungování záložny se zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. V polovině března zahájila se záložnou správní řízení Česká národní banka. Důvodem jsou přetrvávající závažné nedostatky v činnosti záložny. Řízení směřuje k odnětí povolení působit jako družstevní záložna.