Nemocných přibývá, některé léky dál chybějí. Ministerstvo promluví o dostupnosti

Na tiskové konferenci spolu s Dvořáčkem vystoupí také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová.

V Česku dominují virová onemocnění, která ve většině případů není třeba léčit antibiotiky. Některé nemoci ale mohou mít bakteriální komplikace, na které se antibiotika předepisují. „V tuto chvíli nevidíme žádnou oblast, která by měla být problematická v kontextu dostupnosti antibiotik,“ řekl Dvořáček na konci října. Do lékáren tak budou podle ministerstva přicházet jen tablety běžně registrované v Česku. Stabilní situace je ale jen u tabletových přípravků.

Penicilin ve formě suspenze může dál chybět. Podle Dvořáčka se chystají dodávky přípravků registrovaných v zahraničí, například ve Španělsku či ve Švédsku. Suspenze neboli sirupy se podle lékařů nejčastěji používají pro léčbu malých dětí, které nejsou schopné užívat tablety.

Česko se s nedostatkem léků potýká dlouhodobě. Kromě tabletového a sirupového penicilinu chybí také inzulin či endiaron. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že jde o celosvětový problém. Do Česka by podle něj mělo do konce listopadu dorazit 360 tisíc balení penicilinu.