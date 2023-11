Chybí léky na závratě, dodávky pokryjí jen část spotřeby, tvrdí ministerstvo

Situace s betahistinem je podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka dlouhodobě komplikovaná. „Dodávky do Česka pokrývají zhruba 60 procent aktuální spotřeby. Situace bude asi komplikovaná nějaký čas,“ uvedl. Důvodem pro nedostatek léčiv s betahistinem jsou podle něj výrobní problémy. Zhoršenou dostupnost takových léků podle náměstka hlásí dalších patnáct evropských států.

Ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedla, že výrobní problémy léků s účinnou látkou betahistin úřad s jeho výrobci řeší.

Podle zástupce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Jaroslava Jeřábka je náhrada betahistinu komplikovaná. Navíc neexistuje přesná statistika pacientů, kteří takový lék potřebují.

„Zhruba třetina lidé prožije jednou za život určitou závrať,“ uvedl Jeřábek. „Strašně záleží na tom, jestli jsou to pacienti center, které se na závratě specializují, nebo jestli to jsou případy například v městských nemocnicích,“ dodal.

Podle Dvořáčka se spotřeba betahistinu pohybuje měsíčně kolem 3,5 milionu denních dávek, současné dodávky podle něj pokryjí jen 2,5 milionu denních dávek.

Léky s betahistinem v lékárnách chybí dlouhodobě. Podle databáze SÚKL došlo k přerušení dodávek začátkem letošního roku, znovu by se měly obnovit až v příštím roce.

Penicilinových sirupů bude dost, říká Dvořáček

Dvořáček okomentoval také dodávky penicilinu. Například sirupové peniciliny, které byly v posledních měsících nedostupné, by měly být ve většině lékáren. „Nemůžeme vyloučit lokální nedostupnost, dodávky by ale měly bez problému pokrýt čas do ledna, kdy očekáváme další velké dodávky,“ uvedl Dvořáček.

Náměstek také uvedl, že podle informací, které má ministerstvo z distribuce, se Česko dostává do situace, kdy by dostupnost sirupů měla být stabilní. Další dodávku očekává v druhé polovině prosince, otázkou podle něj ale je, zda se suspenze dostanou do distribučních kanálů včas. „Proto mluvíme spíše o dostupnosti od ledna,“ doplnil.

Obnovit by se měly také dodávky penicilinových kapek, ty by se podle resortu měly v lékárnách objevit začátkem příštího týdne. „Celé jako by mělo být dodávkami saturováno,“ řekl Dvořáček s tím, že stabilní jsou i dodávky tabletových antibiotik, které v současné době výrazně převyšují spotřebu.

Pracovní skupina pro dostupnost léků se znovu sejde příští týden, kdy se zaměří na dodávky přípravků k léčbě zápalu plic.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden varovalo, že hůře dostupná mohou být také psychofarmaka. ČLK podle člena výboru Psychiatrické společnosti Martina Anderse připravila doporučení pro lékaře, na jaká jiná antidepresiva pacienty při nedostatku léčiv převádět.