Válek v pondělí projedná růst platů s šéfy pojišťoven, sejde se i s lékaři

„Myslím, že je to velmi dobrá dohoda. Doufám, že v pondělí dojednáme detaily,“ řekl Válek v pořadu Za pět minut dvanáct v TV Nova s tím, že na většině požadovaných bodů se s lékaři už v minulosti dohodl. Resort kývl například na změny ve vzdělávání lékařů. Společně s ministerstvem práce a sociálních věcí souhlasil také s vrácením objemu dobrovolné přesčasové práce zpět na 416 hodin za rok a umožnění 24hodinových směn.

Platy byly při jednání zdravotnických odborů a lékařů s ministerstvem kamenem úrazu. Debata musela podle Válka být posunuta na úroveň zdravotnické tripartity. Když ani zde nedošlo k dohodě, přešla na vyšší úroveň, tedy na premiéra Petra Fialu, vysvětlil Válek.

Lékaři požadovali navýšení platů ve všech zdravotnických zařízeních, ministerstvo ale nabízelo růst jenom pro přímo řízené nemocnice. To se změnilo až při jednání s premiérem. „Budeme teď intenzivně připravovat realizaci těch kroků, abychom nezapomněli na žádného lékaře ani zdravotníka,“ řekl Válek.

Právě mechanismus, jakým se peníze mezi lékaře rozdělí, ale ještě není jasný. „Konkrétní technické detaily a to, co ke komu půjde, bychom se měli dozvědět na zítřejší schůzce, to na čtvrtečním jednání nezaznělo,“ uvedl Přáda. Vyřešit se podle něj musí například to, jaká suma půjde na plat jakého lékaře.

Mechanismus rozdělení peněz musí podle Válka být realizovatelný. „Nás jako ministerstvo čeká de facto jednoduchá věc. Víme sumu, teď si jen musíme říct, jaké jsou představy jednotlivých kategorií lékařů a jaké jsou představy dalších zaměstnanců. To vsadíme do vzorce a zjistíme, jestli nám vychází suma 9,8 miliard,“ řekl Válek.

„Před jednáním, které bude v pondělí, jsem svolal ředitele všech pojišťoven a budu od nich mechanismus dodatku úhradové vyhlášky,“ řekl Válek s tím, že na jednání s lékaři pak mechanismus představí ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek.

„Chceme posílit mechanismu, který umožňuje pojišťovnám lépe nasmlouvat obory, kterých je nedostatek v lokalitách, kde jich je nedostatek,“ dodal Válek.

Dohoda nevyřeší všechno, míní Přáda

Fiala lékařům nabídl 9,8 miliardy korun. „Celková částka je obrovská abstraktní suma. To si obyčejný člověk není schopen představit,“ řekl Přáda. „Nešlo o navýšení, ale o ty mechanismy. Klíčové bude přerozdělení jednotlivých financí ke konkrétním lékařům. Je potřeba si říct, co bude lékaře motivovat k tomu, aby ty výpovědi stáhli,“ dodal.

Dohoda ale podle Přády nevyřeší všechny problémy. „Beru to jako startovací bod. Některé požadavky jsou řešitelné v horizontu měsíců, některé v horizontu let. Víme, že za rok dva budou další situace, které budeme potřebovat řešit,“ řekl.

Ministerstvo lékařům několikrát nabídlo na navýšení platů a mezd 6,8 miliardy korun. Podle Válka se částka při prvních třech jednáních neměnila, jiný byl jen způsob rozdělení. Lékaři ale nabídky nepřijali, nesouhlasili ani s navýšením na 8,6 miliard korun, které Válek představil na posledním jednání. „Byli jsme připraveni dát pět procent na tabulkové platy. To bylo odmítnuto a už jsme se neměli kam posunout,“ vysvětlil ministr.

„Nemám rád revoluce, ale reformy a evoluci ano. Cílem té reformy je zlepši vzdělávání. Druhá část se týká pojištění a třetí část budování sítě. Na tom rok a půl několik týmů pracuje. Jsem rád, že v médiích zní, že bez reformy zdravotnictví se nemůžeme posunout dál,“ dodal Válek.