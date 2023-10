Válek promluví o dodávkách penicilinu, výrobu chce dostat do Česka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Česko se s nedostatkem léků potýká dlouhodobě. Kromě tabletového penicilinu chybí také sirupy pro děti, inzulin či endiaron. Podle Válka jde o celosvětový problém.

Válek v září uvedl, že jedná s držiteli licence na léky. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat, že během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl.

Podle ministra není problém v nedostatku léků, ale v nerovnoměrném rozmístění v lékárnách. Náměstek ministra Jakub Dvořáček v minulosti uvedl, že podle dat bylo léků dodaných do Česka dost. Podzimní problémy podle něj způsobil výpadek jednoho léku, který se přenesl na další, kterými ho lékaři nahrazovali.

Problém s nedostatkem léků by měla vyřešit novela zákona o léčivech. Distributoři by podle Válka měli mít povinnost léky dodávat do všech lékáren. Případy, kdy lidé musí obvolávat lékárny a zjišťovat, kde je daný lék dostupný, označil za katastrofu.