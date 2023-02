Lipavský odletěl do Severní Makedonie, projedná například její vstup do EU

Významnou součástí cesty do Severní Makedonie bude opětovné potvrzení evropské perspektivy země. To řekl novinářům před odletem do Skopje ministr zahraničí Jan Lipavský. Setká se se svým protějškem Bujarem Osmanim a dalšími představiteli, jednat budou mimo jiné také o rozvoji vzájemných vztahů.