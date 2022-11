Připlácet si za nadstandardní péči? Asociální, vzkázaly ministru Válkovi odbory

„Chtěl bych zákon vrátit do hry,“ řekl Válek, který mluvil o možnosti připojištění nadstandardu. Ministr zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ uvedl v sobotu Válek. Není ale podle něho možné říkat, že jde o asociální záležitost. Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní, dodal.

Na jeho slova reagoval Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Podle něj Válkův návrh asociální je. „Navíc je velmi bezohledné přijít s ním v nynější ekonomické krizi, kdy se mnoho lidí obává o svoji budoucnost a kdy strmě roste počet lidí, kteří už se propadají do chudoby a pro které je problém vyjít s financemi od výplaty k výplatě,“ stojí v prohlášení odborů.

Odborový svaz také připomněl, že vláda letos vzala ze zdravotnictví 14 miliard korun, když rozhodla o snížení plateb za státní pojištěnce. „Odborům, které s tím zásadně nesouhlasily a varovaly, že to zdravotnictví poškodí, vláda opakovaně tvrdila, že to na zdravotnictví nebude mít žádný dopad, že peněz je ve zdravotních pojišťovnách dost,“ píše se dále ve vyjádření.

Odbory ale opomněly, že to bylo součástí celkové změny financování zdravotnictví, která by od roku 2024 zavedla automatickou valorizaci zdravotních plateb státu, čímž by se zdravotní pojišťovny konečně dostaly z trvale nejistého hospodaření, kdy se musí o peníze každý rok dohadovat.

Brali byste možnost připlácet si ve zdravotnictví za nadstandardní péči? ANO 1048 NE 502

Koalice úmyslně vytvořila ve zdravotnictví krizi

Odbory také ukázaly na šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která podle nich záměr svého stranického kolegy Válka obhajuje tím, že „je potřeba zaměřit se i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu“.

„Sobotní vyjádření politiků TOP 09 tak vedou k vážnému podezření, že současná vládní koalice úmyslně vytvořila ve zdravotnictví krizi, aby ji nyní mohla řešit zredukováním péče hrazené ze zdravotního pojištění a ponecháním kvalitnější péče pouze pro ty, kteří si budou moci platit připojištění,“ varují dále odbory.

Podle nich to naznačuje i vyjádření poslance Jana Skopečka (ODS) ve Zdravotnickém deníku 2. listopadu, který v souvislosti se záměrem zavést ve připojištění uvedl: „V rámci evoluční cesty mi přijde jako dobrá strategie nejprve do připojištění zařadit věci, které už si dnes lidé přirozeně platí. Ve chvíli, kdy tu mechanizmus vznikne, případně můžeme zařadit další oblasti.“

Odborový svaz z toho vyvozuje, že dojde k dělení občanů na dvě kategorie - na ty, kteří mají peníze a budou mít zabezpečenou kvalitní zdravotní péči, a na ty, kteří zůstanou bez potřebné péče. Svaz argumentuje i ústavou, která podle něj o dvojí péči nehovoří.

Válek v neděli večer upřesnil, že návrh nadstandardů ve zdravotnictví nepřipravuje. Příspěvkem na konferenci TOP 09 chtěl vyvolat debatu o tématu ve straně.

Kvalitnější péči jen pro bohaté

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková k celé situaci uvedla: „V souvislosti se současnou vládou se často uvádí, že ji občané zvolili proto, že si přáli změnu. Ale opravdu si voliči vládních stran přáli změnu našeho zdravotního systému a rozdělení zdravotní péče na kvalitnější péči jen pro bohaté a horší péči pro ty, kteří nebudou mít na připojištění?“

Současně připomněla, že mnozí lidé navíc žijí v přesvědčení, že by placením připojištění přicházely tyto jejich peníze do zdravotnictví. „To ale není pravda, peníze by šly do pojišťoven a do zdravotnictví by se dostaly teprve tehdy, až dojde k pojistné události a až ji pojišťovna bude ochotna proplatit,“ dodala Žitníková.

Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na standard a nadstandard, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Norma umožňovala rozdělení péče na „základní“ a „ekonomicky náročnější“. Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient.