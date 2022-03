Uprchlíkům už neposkytujeme komfort jako na začátku, přiznal Rakušan

Rakušan přiznal, že existují krizové scénáře pro přijetí až 250 tisíc běženců.

Ty vznikly před sedmi lety na výzvu NATO, nicméně šéf resortu vnitra upozornil, že i když je v zemi nyní asi 270 tisíc běženců, číslo nemusí být konečné.

„Evropa se zaplňuje. Posilujeme spoje do Německa a Rakouska, vysíláme info přes ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise, že situace u nás už je vážná a nově příchozí nedostanou dostatečný komfort,“ řekl v nedělním diskuzním pořadu na CNN Prima NEWS.

Zmínil také, že ve spolupráci s hejtmany dochází k vnitrostátnímu přerozdělování uprchlíků do různých krajů. Dodal, že vláda apeluje na nově příchozí, aby nemířili do Prahy, ale do krajů.

„Není to, že by se v Praze nežilo dobře, ale maminka s dětmi má na výběr, jestli bude žít v Praze v tělocvičně, nebo v kraji na ubytovně. Samozřejmě, že si vybere kvůli dětem ubytovnu,“ dodal.

Rakušan doplnil, že vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. „Je potřeba kvůli možnosti rychlé pomoci uprchlíkům z Ukrajiny,“ vysvětlil.

Rakušan se v debatě s Radimem Fialou z SPD zaměřili i na příspěvek pro ty, kteří u sebe ukrajinské běžence ubytují. Dostávat by mohli na ubytovanou osobu solidární příspěvek 3 000 korun měsíčně. Nejvýš by ale stát podle dosavadních návrhů na domácnost poskytoval 9 000 korun měsíčně, Rakušan nevyloučil navýšení částky.

„Podle některých je problém zastropování na 9 000 Kč, na druhou stranu si nemůžeme dovolit dát takový výdaj, který by zase umožnil kšeftování s chudobou,“ řekl Rakušan. Možnost vidí například v rozlišení toho, zda je ubytování skutečně v rodině, nebo ve volné nemovitosti v soukromých rukou. Materiál by vláda měla schvalovat příští týden.

Nemůžu slíbit, že nevzniknou uprchlické tábory

V případě, že z Ukrajiny uprchne například deset milionů lidí, bude nutné hledat řešení na evropské úrovni, řekl Rakušan. Hovořil o tom, že se například budou muset uprchlíci rozmisťovat po jednotlivých zemích v EU. Nemůže podle svých slov slíbit, že nevzniknou například uprchlické tábory.

„Jsem zvyklý nelhat. Vyhnout se a slíbit, že to nebude, nemůžu. Pokud bude migrantská vlna obrovitánská, zasáhne Evropu obrovským tlakem,“ připustil Rakušan.

Svému oponentovi v debatě Fialovi z SPD rovněž vysvětlil, že do Česka utíkají převážně matky s dětmi, přičemž se nejedná o ekonomické migranty, ale o lidi prchající před válkou.

daniel hule @DanielHule ⁉️ Kolik vláda zaplatí za ubytování 5 uprchlíků ⁉️ Prašivá ubytovna: 37.500 Tělocvična: 30.000 Vyčleněný pokoj v bytě: 9.000 Samostatný byt: 9.000 Ale hlavně, aby majitelé bytů na tom nevydělali... https://t.co/Q84mqQLgTk oblíbit odpovědět

Bylo to gesto státníka, ocenil Rakušan Fialu

Radim Fiala vládě Petra Fialy rovněž vyčetl riskantní cestu tří premiérů (Česka, Polska a Slovinska) na Ukrajinu za tamním prezidentem Volodomyrem Zelenským. Podle něj šlo o prázdné gesto.

„Jsou to gesta silná, státnická. Mám k Petru Fialovi mnoho výhrad a nikdy jsem nebyl podporovatelem ODS, ale v danou chvíli jsem byl na pana premiéra pyšný,“ řekl Rakušan, který o Fialově cestě věděl od pondělního večera, kdy se spolu kvůli této záležitosti setkali.

„Podal jsem mu ruku a řekl mu, že si toho vážím a přál mu šťastný návrat,“ dodal s tím, že šlo o potřebné gesto. „Setkal se s prezidentem Zelenským, který sedí v bunkru a myslí si, že je na to sám,“ vyzdvihl hodnotu onoho setkání premiérů s prezidentem Ukrajiny Rakušan.

Přesto mu Fiala z SPD stále oponoval: „Za tuto cestu premiérovi nepřipíšeme kredit. Je to zvláštní gesto, když tam jedou tři premiéři vlakem. Gesto, které šlo udělat jinak - online,“ dodal.