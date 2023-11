Kalousek se vrací. Chce jít do eurovoleb za TOP 09, přesvědčila ho důvěra regionů

„Já myslím, že je to klíčové to, že si velká část mé strany přeje, abych ji zastupoval v těchhle volbách. To je ten největší motiv. Samozřejmě vím, co bych chtěl v Evropském parlamentu, kdybych tam byl zvolen, dělat, to si myslím, že mám promyšleno,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že by mělo jít především o kontrolu efektivity evropských financí.

Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 @kalousekm Musím mírně dojatě říct, ze mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů @TOP09cz, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout… https://t.co/yK7E14REcS oblíbit odpovědět

Následně zdůraznil, že by rád využil svých komunikačních dovedností, aby dokázal mobilizovat konkrétní témata včas.

„Témata, která začínají v Evropě a v členských zemích přicházejí k nám za 3 až 4 roky, kdy už často bývá pozdě,“ pokračoval. Dvě třetiny legislativní aktivity členských zemí vychází z Evropské unie a Česko má podle něj tendenci na ně reagovat pomalu.

O jeho nominaci musí rozhodnout výkonný výbor strany. „Já to vidím tak, že jsem připraven přijmout nominace regionálních organizací, pak o tom musí rozhodnout výkonný výbor a pak o tom musí rozhodnout voliči. Já všechna tato rozhodnutí s respektem přijmu,“ zakončil.

Uvítali byste návrat Miroslava Kalouska do aktivní politiky? celkem hlasů: 773 Ano 433 Ne 326 Nevím / je mi to jedno 14

Redakce iDNES.cz oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a předsedkyni TOP 09 Markétu Adamovou Pekarovou s žádostí o reakci na Kalouskovo oznámení. Ani jeden z nich na dotazy redakce nereagoval.

Kalousek naznačoval, že by se návratu do politického života nebránil. „Mohli bychom třeba říct, že jsem, když si vezmete koalici spolu, takže jsem byl předsedou dvou z těch tří stran (ve SPOLU). Předsedou té třetí jsem ještě nebyl. Tak to je třeba moje ambice, co vy víte. Pravda, spekulovat se o tom může,“ řekl v listopadu v TV Nova.

Kalousek je spoluzakladatel a bývalý předseda nynější vládní strany TOP 09. Předtím působil v KDU-ČSL, za kterou byl roce 1998 zvolen do parlamentu. Ve straně byl až do roku 2009, v roce 2003 se stal její předsedou. V letech 2007–2009 byl ministrem financí druhé Topolánkovy vlády. V letech 2010–2013 ministrem financí v Nečasově vládě.

V politice se pohyboval do 19. ledna 2021, kdy se vzdal poslaneckého mandátu. Přítomní poslanci napříč politickým spektrem ocenili Kalouska potleskem vestoje. Po odchodu z politiky Kalousek působil jako poradce TOP 09, ODS a KDU-ČSL. V lednu 2022 vláda Petra Fialy schválila Kalouskovu nominaci do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.