Obracel jsem se na něj spíš jako na otce než přítele, říká Kalousek o knížeti

Když jste v noci na sociální síti X napsal, že zemřel Karel Schwarzenberg, uvedl jste také, že to byl jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí ve vašem životě. V čem byl pro vás jedním z nejdůležitějších lidí?

Měl obrovský přehled, jak se má chlap chovat v životních situacích, přehled o tom, jak to chodí na světě, byl nesmírně inspirativní a současně laskavý, byl pro mě velkým morálním vzorem. Formálně jsme se znali mnohem dřív, ale i když doopravdy jsme se setkali až v roce 2007, což mně už bylo blíž k padesátce, přesto významně formoval řadu mých názorů a pohledů na svět.

Dá se tedy říct, že pana Schwarzenberga jste lépe poznal až v době, kdy jste se potkali ve vládě Mirka Topolánka a kdy jste pak po dalších dvou letech dohodli na založení strany TOP 09.

Šlo to postupně. My jsme se do té doby znali čistě formálně čistě a až ve vládě Mirka Topolánka nás zasedací pořádek ve Sněmovně posadil vedle sebe. Tam jsme zjistili, že máme stejné názory téměř na vše, na rozdíl od svých stran. Já byl ministr za KDU-ČSL, on za Stranu zelených. Neměli jsme úplně stejné názory se svými stranami, ale společně ano.

A také jsme zjistili, že máme stejný smysl pro humor a prostě jsme si začali rádi spolu povídat a rádi jsme se vídali. A v rámci toho společného povídání jsme si tak položertem pohrávali s myšlenkou, že by bylo hezké, kdybychom měli svoji vlastní stranu, kde bychom ty názory mohli sdílet a prosazovat. A bylo to spíš ve formě takového snění, protože jsme měli každý spoustu práce na svém ministerstvu.

Koho z vás napadlo prvního, byste stranu TOP 09 mohli založit?

Bylo to spíš takové snění, které se výrazně změnilo v okamžiku, kdy Jiří Paroubek shodil v roce 2009 v době evropského předsednictví Topolánkovu vládu, my jsme najednou měli spoustu času a řekl si, že do toho jdeme. Někdy z legrace říkám, že TOP 09 má zakladatele tři. Schwarzenberga, Kalouska a Paroubka. Kdyby Paroubek Topolánkovu vládu neshodil, tak my bychom nikdy neměli čas založit TOP 09.

Dá se říct, že jste se kromě toho, že jste se stali politickými spojenci a vytvořili novou stranu, také skamarádili?

Já jsem to cítil jako hluboké přátelství, samozřejmě s jistým generačním rozdílem, já jsem se na něj velmi často obracel. Spíš jako na otce, než jako na přítele.

Říkáte, že byl pro vás i inspirativní. V čem?

Byl to jeho přístup k životu obecně, jeho noblesa, jeho odvaha, se kterou říkal i věci, o kterých věděl, že mu musí ublížit. Jeho schopnost snášet i prohry, jeho velkorysost, jeho věčný optimismus. V poslední době takových osobností není mnoho. Jedna z inspirativních věcí na něm byla, jak velmi vážné věci dokázal zvládat s obrovským smyslem pro humor a jak si dokázal dělat legraci i sám ze sebe. Koneckonců humor bylo něco, co nás dva k sobě velmi poutalo.

Jedna věc byla nesmírně obdivuhodná. Byl prostě přesvědčen, že člověk je povinen své zemi sloužit za jakékoliv situace, to také často říkal tu větu, sloužit se musí a on opravdu, i když nemusel, tak sloužil ze všech sil a svůj obrovský sociální kapitál a tu autoritu, kterou měl v celé Evropě, tak dával své zemi k dispozici. Ať už byl ve vládě, nebo nebyl ve vládě, ať už byl aktivní politik, nebo nebyl, ale prostě on sloužil skutečně každý den, který žil, tak sloužil své zemi.

Co chybělo k tomu, aby se stal prezidentem? Dalo se udělat něco víc pro to, aby v roce 2013 porazil Miloše Zemana?

Bylo těžké přesvědčit Karla Schwarzenberga, aby říkal jenom to, co lidé chtějí slyšet a neříkal to, co si skutečně myslí a pokládal za správné. Možná, kdyby ho někdo dokázal přesvědčit, tak mohl Karel Schwarzenberg vyhrát, ale to už by zase nebyl Karel Schwarzenberg.

Když se v poslední době už významně zhoršoval zdravotní stav pana Schwarzenberga, chodil jste za ním do nemocnice?

Bohužel od jara ty pobyty v nemocnici byly čím dál tím intenzivnější, zdaleka ne všechny byly medializovány. Já ho v nemocnici navštěvoval, taky jsme si volali. Naposledy jsem byl za ním na Dřevíči v den, kdy měl pohřeb Martin Povejšil, tak pak jsme jeli na Dřevíč spolu, jinak jsme se vídali v nemocnici.

Není trošku symbolické to, že odešel otec-zakladatel TOP 09 a zároveň se postupně klesá i obliba strany, kterou jste spoluzakládali?

Jsem bývalý předseda strany, dneska už jediný žijící zakladatel, tak není ode mě seriózní, abych toto blíže komentoval.

Máte informaci, třeba od rodiny Karla Schwarzenberga, jestli poslední rozloučení s ním bude v České republice nebo v Rakousku?

Teď bych jenom spekuloval, já jsem přesvědčen, že vím, co si přál a že to tak dopadne, ale nemám sebemenší právo ani mandát říct to veřejně.

Myslíte si, že by měl mít státní pohřeb?

Tak určitě je to osobnost, která by si ho nade vší pochybnost zasloužila. Nejsem si úplně jistý, jestli on by o to stál, a už vůbec si nejsem jistý, jestli by o to stála jeho rodina, takže o tom ani nechci spekulovat.