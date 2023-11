Fiala jednal s nespokojenými lékaři. Ministr Válek s nimi dříve shodu nenašel

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Ministerstvo dalo nejvyšší nabídku na nárůst platů, a to 8,5 miliardy korun od 1.1. 2024, včetně pětiprocentního růstu platů tabulek. To bylo ze strany odborů bohužel odmítnuto jako nedostatečné. K dohodě tedy nedošlo, ale i tak dostanou zdravotníci v příštím roce přidáno, a to podle původního návrhu ministerstva zdravotnictví,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

Česká lékařská komora poté požádala o schůzku právě s premiérem Petrem Fialou.

Výrazné omezení péče

Prezident ČLK Milan Kubek v pondělí řekl, že nabídka ministerstva přijatelná, protože se týká jen státních nemocnic. Odměny ve státních nemocnicích se totiž řídí platovými tabulkami, mzdy v soukromých či krajských jsou stanovené smluvně. Očekává tak výrazné omezení péče v prosinci.

„Počtvrté jsme dostali úplně stejné návrhy. Sliby na zvýšení platů jsou naprosto nepodložené a ignorují všechny lékaře a zdravotní sestry v regionálních nemocnicích, kterých je většina,“ řekl Kubek a současně dodal:

„Kvůli neústupnosti ministra Válka bude v prosinci zdravotní péče zásadním způsobem omezená.“.

V nemocnicích napříč Českem vypovědělo přesčasy na prosinec více než 6 100 lékařů. Podle jejich zástupců to bude v praxi znamenat ochromení mnoha nemocnic a rušení stovek naplánovaných operací i tisíců ambulantních vyšetření. Problém to je pro pacienty, ale i nemocnice, které tak přijdou o nemalé peníze.

Válek se snažil protest odvrátit

Ministr Válek se už několikrát snažil protest odvrátit. Opakoval, že s navýšením základní mzdy pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví souhlasí. Se zástupci České lékařské komory a odbory se ale nedokázal shodnout na modelu, jakým má k navýšení dojít.

Zatímco lékaři žádali zvýšení tabulkových platů, ministerstvo opakovaně nabízelo stanovení minimálního platu pro všechny kategorie pracovníků ve zdravotnictví. To protestující lékaři odmítali a dál trvali na svých požadavcích.

Ředitelé nemocnic shodně s ministrem sice ujišťují, že akutní péči zajistí v plném rozsahu a omezení plánovaných výkonů bude jen částečné, nicméně mnoha lidem už zdravotníci zrušili termíny zákroků naplánované na prosinec. Všechna oddělení totiž musela rozepsat prosincové služby s dvoutýdenním předstihem a nemohla do nich zahrnout přesčasy protestujících lékařů.

„Od 20. listopadu jsou pacienti o informováni o změnách písemně či telefonicky,“ potvrdil například mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor.

Pro chod nemocnic velký problém

V řadě nemocnic odmítli přesčasy ve velké míře také chirurgové a ortopedi, podle ČLK nejméně 72 procent ve Svitavách, Opavě, Znojmě, Pardubicích, Příbrami Ostravě, Hradci Králové, Brně, Kladně, Uherském Hradišti, Jihlavě, Ivančicích a třech pražských fakultních nemocnicích (Motol, Všeobecná a Thomayerova)..

Většina těchto nemocnic čísla komory rozporuje, podle nich je protestujících lékařů o jednotky až desítky procent méně. I to ale znamená pro chod nemocnic velký problém. Podle Jana Přády budou některé nemocnice muset omezit i akutní péči.

Například ve FN Motol pracuje podle mluvčí zařízení celkem 1 319 lékařů. Slouží jich 765 a z nich podepsalo nesouhlas s přesčasy 245. „Ovšem pouze 50 z nich dalo skutečně výpověď z přesčasové práce, ostatní nás jen informovali, že nebudou akceptovat přesčasy nad rámec 416 hodin ročně,“ upozornila mluvčí motolské nemocnice Pavla Danková.