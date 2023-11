Konec „pojišťovny“ na pokuty. Soud jí potvrdil nejpřísnější trest

„Podstata byla jasná od počátku až do konce. Nejen ono pojištění, ale i poskytování právních služeb osobami, které k tomu rozhodně oprávněny nebyly, byť částečně byly využívány osoby oprávněné (najatí advokáti),“ řekl předseda odvolacího senátu Jan Šott.

Petr Kocourek založil Motoristickou vzájemnou pojišťovnu (MVP), která měla právní formu družstva, v roce 2013. Klientům, tedy těm, kteří zaplatili členský poplatek, poskytoval spolu s kolegy (zmocněnci) právní služby, aniž by byli advokáty. Od roku 2013 obdržela MVP od lidí víc než pět tisíc plateb v celkové výši přes 15 milionů korun.

„Pojišťovna“ zájemcům slibovala, že při uhrazení ročního paušálu sprovodí ze světa jejich dopravní přestupky. Zkoušela to obvykle různými obstrukcemi ve správním řízení, čímž chtěla dosáhnout promlčení zákonné lhůty.

Obžalovaný Kocourek se opakovaně hájil tím, že v případě MVP nešlo o podnikání a družstvo negenerovalo žádný zisk.

„Pokud jde o námitku, že se nejednalo o podnikání vzhledem k nerentabilní činnosti, tak je třeba říci, že z judikatury vyplývá, že není třeba, aby bylo prokázáno, že ta činnost musí být výdělečná, rentabilní, úspěšná. Postačuje, když trvá přibližně po dobu šesti měsíců. V tomto případě se jednalo o podnikání v řádu mnoha let,“ uvedl soudce Šott.

Kocourek také přesvědčoval soud, že jako předseda představenstva MVP skončil už v roce 2016. Tuto změnu včetně výmazu ostatních statutárů však nechal do obchodního rejstříku vyznačit až v průběhu letošního roku.

„I kdyby pan obžalovaný nebyl statutárním orgánem, tak jako člověk fakticky kontrolující tu právnickou osobu, kdy sám uváděl, že měl přístup k účtům, do datových schránek a tak dále, by byl nepochybně odpovědný ve stejném rozsahu,“ prohlásil Šott.

23. května 2022

Místo tříleté podmínky jen roční

Jeho senát však nakonec Kocourkovi i opatrovníkovi MVP Milanu Strnadovi v podaných odvoláních částečně vyhověl. Soudci opravili časové vymezení skutku. Dobu páchání trestné činnosti zkrátili oproti původnímu rozsudku zhruba o rok, do března 2020, kdy policie doručila Kocourkovi usnesení o zahájení trestního stíhání.

Odvolací senát také uzavřel, že prospěch z neoprávněného podnikání byl nižší, než k jaké částce dospěl prvoinstanční soud. Tím došlo ke změně právní kvalifikace z druhého na první odstavec, kde je trestní sazba mírnější.

§ 251 Neoprávněné podnikání (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Kocourek, který u odvolacího soudu žádal zastavení trestního stíhání, dostal nově jeden rok vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu třiceti měsíců. Původní trest přitom zněl: tři roky vězení podmíněně odložené na pět let.

„Pokud jde o družstvo, tam je situace poměrně jednoduchá. Jednalo se prakticky o jedinou činnost družstva, která spočívala převážně v páchání trestné činnosti. Navíc dnes je to družstvo fakticky mrtvé. Nemá členy, kteří by jevili zájem o další působení, a nemá statutární orgán. Jsou splněny všechny podmínky pro jeho zrušení,“ vysvětlil předseda senátu, proč tento trest potvrdili. Je to nejpřísnější sankce, kterou lze právnické osobě uložit.

Její odsouzený zakladatel Kocourek zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu a v případě neúspěchu i ústavní stížnost. Stále věří, že by z celé kauzy mohl vyjít bez trestu. „Nyní pracuji jako překladatel. Mám také licence, abych vyučoval cizí jazyky,“ tvrdí a dodává, že se k pojištění proti pokutám už profesně vracet nechce.

Opatrovník zrušené pojišťovny vyčká na případný další Kocourkův postup. Pokud bývalý šéf MVP podá dovolání, avizoval, že se k němu přidá.