Mrzlo, až praštělo. Na horách teploty spadly k minus 15 stupňům

Nad ránem klesly teploty na některých stanicích v Karlovarském kraji i pod minus deset stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Rolavě, kde podle údajů automatických měřicích stanic teplota klesla až k minus 15 stupňům. Teploty několik stupňů pod nulou byly ale i v nižších polohách a větších městech, vyplývá z údajů ČHMÚ.

Na Luční boudě v Krkonoších dnes v noci teplota klesla na minus 13,2 stupně Celsia. Silně mrzlo také v Bílém Potoce na Liberecku, kde rtuť v teploměru klesla na minus 11,6 stupně. Shodně minus 10,3 stupně Celsia meteorologové naměřili na stanicích Bedřichov-Nová louka v Jizerských horách a na Labské boudě v Krkonoších.

Rolava patří mezi nejchladnější místa v Česku už druhým dnem, v noci na pondělí tam bylo také kolem minus 12 stupňů. Zima byla nad ránem i na Přebuzi, kde teplota klesla k devíti stupňům pod nulou, na Klínovci bylo kolem minus šesti stupňů Celsia.

V Chebu bylo ráno kolem minus čtyř stupňů Celsia, v Sokolově také a v Karlových Varech kolem tří stupňů pod nulou. Na letišti Olšová Vrata nad lázeňským městem ale byl mráz silnější, teploty klesly k minus šesti stupňům Celsia.

Během úterý se oteplí. Podle předpovědi by mělo být v Karlovarském kraji polojasno, ráno a dopoledne od jihovýchodu bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na šest až devět stupňů, na horách nepřekročí tři stupně Celsia.

Překonaná teplotní minima

Mrazivou noc má za sebou i Liberecký kraj. S výjimkou jediné meteorologické stanice teploty na všech klesly pod minus pět stupňů Celsia, na Jizerce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rašeliništi v Jizerských horách dokonce pod minus 14 stupňů, uvádí meteorolog Pavel Júza z ústecké pobočky ČHMÚ. Teplotní minima pro 23. duben byly podle něj překonané na šesti z 11 stanic v Libereckém kraji, které měří déle než 30 let.

Tak dlouhou souvislou časovou řadu ani jedna ze dvou meteorologických stanic na Jizerce nemají. Přímo v osadě teplota k ránu klesla pod minus 13 stupňů, minimem na stanici Rašeliniště bylo minus 14,1 stupně. Na kolika stanicích v Česku byl překonán rekord pro dnešní den zatím nelze podle meteorologů s jistotou určit.

Nejtepleji bylo v noci v kraji v Holenicích na Turnovsku, kde bylo minimem minus 4,1 stupně Celsia. „Všude jinde bylo pod minus pěti stupni stupni,“ konstatoval Jůza. Pod minus deset stupňů klesla teplota v noci na dnešek kromě Jizerky i na dalších místech v Jizerských horách, v Bedřichově a na Smědavě.

Do rekordního měsíčního zápisu ale měla úterní noc i tak poměrně daleko. Před čtyřmi lety, 1. dubna, klesla v noci na Jizerce teplota pod minus 22 stupňů Celsia. „Tehdy to bylo poprvé za 250 let měření, kdy byla nejnižší teplota za celou zimu naměřená v dubnu,“ dodal Jůza.

Chladné počasí by mělo vydržet až do pátku, v noci a k ránu bude dál mrznout, ve vyšších polohách sněžit. Mráz může poškodit ovocné stromy, vinnou révu nebo vzešlou zeleninu. Podle předpovědi by dnes přes den mělo být v Libereckém kraji většinou oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až deseti stupni Celsia, na horách mezi jedním až čtyřmi stupni.