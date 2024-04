Jen jsem se opřel, popsal muž shození družky do kolejiště metra. Dostal 11 let

Soud poslal Tomáše Urbana na 11 let do vězení se zvýšenou ostrahou za to, že strčil svou družku do kolejiště metra a od vážně zraněné ženy odešel. Muž čelil obžalobě z těžkého ublížení na zdraví. Soudní senát však dospěl k názoru, že se Urban pokusil o vraždu, u které je trestní sazba deset až 18 let. Verdikt není pravomocný.