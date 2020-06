Národní galerie bude vybírat nového ředitele. Do konkurzu se přihlásil i Fajt

Praha Ve středu končí termín, do kdy mohou zájemci podávat přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Ministerstvo kultury vyhlásilo konkurz v polovině dubna a předpokládá nástup nového ředitele do funkce od 1. října, nejpozději 1. ledna příštího roku. Instituce má po loňském odvolání ředitele Jiřího Fajta dočasnou ředitelku. Fajt ve středu ČTK řekl, že se do konkurzu také přihlásil.

Server iDNES.cz uvedl, že do konkurzu se přihlásila i kurátorka Muzea Kampa Helena Musilová, která už dříve v NGP pracovala, malíř a restaurátor Martin Martan, kritik, kurátor, bývalý ředitel Moravské galerie v Brně a současný ředitel galerie moderního umění Plato Ostrava Marek Pokorný a historik umění Nikolaj Savický, který už dříve také v NGP působil.

Stát se omluvil Fajtovi za odvolání z čela Národní galerie. Policie odložila trestní oznámení Staňka Vypsání konkurzu ministr kultury Lubomír Zaorálek oznámil přesně rok poté, co jeho předchůdce Antonín Staněk (oba ČSSD) odvolal tehdejšího ředitele galerie Fajta. Spolu s ním zbavil funkce i ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Oba dva šéfy Staněk odvolal s odkazem na hospodářská pochybení. Staněk před rokem vedením NGP dočasně pověřil ekonoma Ivana Morávka a vypsal výběrová řízení na nové ředitele obou institucí. Zaorálek je po svém nástupu na ministerstvo zrušil. V případě NGP odvolal Morávka a řízením galerie pověřil Anne-Marii Nedomu, manželku ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy. „Nedovedl jsem si představit, že bych se ještě někdy ucházel o pozici generálního ředitele Národní galerie Praha, z níž jsem byl loni o Velikonocích tehdejším ministrem kultury odvolán na základě vykonstruovaných obvinění. Od té doby se ale některé věci změnily,“ uvedl ve středu pro ČTK Fajt. Policie odložila obě trestní oznámení a Česká republika se Fajtovi za odvolání z funkce ředitele NGP omluvila. „Za normálních okolností by bezesporu bylo spravedlivé, abychom začali jednat o rekonstrukci původního stavu, v situaci již běžícího mezinárodního konkurzu by to však bylo složité,“ domnívá se Fajt. Podle něj se za uplynulý rok změnily některé věci, které budou pozitivně ovlivňovat chod NGP - tím je třeba vznik Garanční rady NGP jako poradního orgánu působícího mezi ministerstvem a NGP. „Jak jsem si ověřil, na straně všech zainteresovaných existuje významná vůle k pokračování tolik nutných změn, které galerii umožní fungovat v lepších podmínkách a veřejnosti i nadále nabízet atraktivní mezinárodně relevantní program. A také nerad odcházím od rozdělané práce, obzvlášť, když jsem neodešel, ale byl odejit. Po zvážení všech těchto důvodů jsem se rozhodl, že se výběrového řízení zúčastním,“ uvedl Fajt. Staněk Fajta loni odvolal po téměř pěti letech jeho působení jako ředitele NGP. V galerii pracoval už předtím, v roce 2000 z ní odešel na výraz nesouhlasu s tehdejším vedením Milana Knížáka. Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené a vícekolové. Ministr kultury Zaorálek také uvedl, že ministerstvo některé osobnosti samo osloví. Kritéria výběrového řízení pro ministerstvo připravovala Garanční rada Národní galerie, jíž předsedá architekt Josef Pleskot a kterou loni v září Zaorálek po svém nástupu do čela resortu zřídil. Zaorálek řekl, že Pleskot bude předsedat i výběrové komisi.