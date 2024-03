Máme závažnější témata než HHC, říká protidrogový koordinátor Vobořil. Vysvětlil, proč zvažuje konec ve funkci

Lidovky.cz: Zaznamenal jsem dva dny nazpět, že zvažujete konec ve funkci národního protidrogového koordinátora. Souvisí ta úvaha s tím, že se vám některé kroky nedaří prosadit?

Ta informace vznikla tak, že jsem byl tázán médii na mé setrvání ve funkci, a já se v tu chvíli zmínil, že do konce tohoto volebního období svůj mandát již pravděpodobně nedotáhnu.

Funkci protidrogového koordinátora s krátkou přestávkou zastávám již skoro deset let a musím říci, že jsem již trochu unavenější. Je mi téměř šedesát let a v takovém věku člověk zvažuje, co všechno ještě chce dělat. Politika je velmi exponovaná záležitost. Navíc mě v poslední době zasáhlo i úmrtí blízkého rodinného příslušníka.

Lidovky.cz: Tedy to nesouvisí s některými neúspěchy?