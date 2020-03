Narušil vám zimní radovánky v zahraničí koronavirus? Podívejte se, jaká střediska v ČR jsou v provozu

Hradec Králové/Olomouc/Plzeň/Liberec V zimních horských střediscích na východě Čech panují stále dobré podmínky pro lyžování. Například do SkiResortu Černá hora - Pec přijelo za víkend kolem 15 000 návštěvníků. V Jeseníkách provozovatelé středisek hlásí normální tržby, lyžovat se ale dalo jen díky technickému sněhu. Lyžařské areály na Vysočině naopak počítají s tím, že zůstanou v provozu už jen pár dnů a brzký konec plánují i velká jihočeská lyžařská střediska. Ústecký kraj zažil jednu z nejhorších sezón vůbec.

V SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje na 42 kilometrech sjezdových tratí v šesti areálech, provoz bude v tomto rozsahu pokračovat do konce příštího týdne, řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

„V provozu je také černohorská sáňkařská cesta, snowtubing a animační programy na Formánkách v Janských Lázních. Vyrazit je možné také na večerní lyžování na tři sjezdovky, na Protěž v Janských Lázních, Javor v Peci a Modřín ve Velké Úpě,“ uvedla Plchová.

Od 16. března se bude lyžovat už jen v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa. Běžkaři mohou stále využít trasy v okolí Černé a Světlé hry a Pece.

Zájem o lyžování trvá i v nedalekém Špindlerově Mlýně, kde je k dispozici kolem 23 kilometrů sjezdových tratí s šesti lanovkami a vleky. Každý den středisko navštívilo přes 6000 lidí. „Omezení provozu zatím neplánujeme, v nějaké formě máme ambice udržet jej až do Velikonoc,“ uvedl vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš. Podle něj zájmu prospívá i epidemie způsobená koronavirem v severní Itálii. Někteří lidé raději odřekli dovolenou v cizině a zamířili do Krkonoš.

Na východě Čech se lyžuje i v Orlických horách. Většina sjezdovek je otevřená v Deštném a Říčkách v Orlických horách, na Bukové hoře nebo v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem.

Plzeňský kraj zažil o víkendu nával lyžařů

Jeden z nejrušnějších víkendů letošní zimní sezony zažily v sobotu a v neděli zimní střediska v Plzeňském kraji. V neděli končí prázdniny dětem z Plzně a ze severu a jihu Plzeňska. V porovnání s jinými víkendy současné sezony bylo tak na horách více lidí, řekla v neděli Mirka Frenzlová z Informačního turistického a environmentálního centra v Železné Rudě a Pavel Aubrecht z horské služby.

I když počasí letos vlekařům příliš nepřálo, sněhu nenapadlo mnoho, rychle tál a nebylo ani dostatečně mrazivé počasí pro výrobu technického sněhu, v Železné Rudě byla o víkendu v provozu většina zimních areálů. Celý víkend se lyžovalo na Špičáku, Nad Nádražím, na Belvederu, Alpalouce, Weissově louce a na Samotách, jezdila lanovka na Pancíř.

„Dokonce náš rolbař v sobotu ještě řízl stopu pro běžkaře, bylo to možné teprve potřetí za letošní zimu,“ řekla Frenzlová. Upozornila ale na to, že v nižších polohách jsou na tratích místa, kde je velmi nízká nebo žádná sněhová pokrývka. Stopy se upravují ještě v okolí Modravy, naposledy v sobotu. Na Šumavě obecně platí, že stopy se udržují do 15. března.

Zlínskému kraji nepřeje počasí, lyžařů je málo

Víkendová návštěvnost zimních areálů ve Zlínském kraji byla slabá. Už i ve výše položených střediscích se podmínky pro lyžování postupně zhoršují, lidé už s blížícím se jarem také přestávají mít o zimní sporty zájem. Lyžování v sobotu i v neděli navíc nepřálo ani deštivé počasí, řekli zástupci oslovených areálů.

Mezi 20 až 40 centimetry sněhu leží stále na sjezdovkách ve středisku Rališka v Horní Bečvě na Vsetínsku. Sobota tam ale propršela a s nepřízní počasí se vlekaři potýkali i v neděli. „Víkend byl úplně na houby. Lidí bylo každý den jen v desítkách. Když je špatné počasí, nechodí. Včera (v sobotu) jsme měli pro děti karneval, počasí ale nebylo nic moc. Příští týden ale ještě v provozu budeme,“ uvedla zástupkyně areálu Marcela Vaníčková.

Podprůměrnou návštěvnost zaznamenali o víkendu ve středisku v Karolince na Vsetínsku. V sobotu si do něj přišlo zalyžovat zhruba 100 lidí, v neděli už jen asi 50, na svazích tam je od deseti do 40 centimetrů sněhu. „Dojíždíme sezonu, sněhové podmínky už jsou nic moc. V sobotu přes den pršelo, takže lidi to neláká. V neděli sice napadl poprašek sněhu, tak to bylo optimističtější, ale lidí stejně přijelo málo. Příští týden budeme v provozu, přijedou školní děti, sníh ještě máme. Uvidíme, co dovolí počasí a jestli bude ještě zájem,“ řekl zástupce areálu Marek Cimala.

O víkendu se na Vsetínsku lyžovalo i ve střediscích Kohútka v Novém Hrozenkově, U Sachovy studánky v Horní Bečvě nebo Razula a Jezerné ve Velkých Karlovicích. V provozu jsou nadále také areály Troják na Kroměřížsku a Stupava na Uherskohradišťsku. Sezonu už naopak ukončila střediska na Soláni ve Vsetínských vrších a v Osvětimanech a Břestku na Uherskohradišťsku. Nelyžuje se ani v Rusavě na Kroměřížsku nebo Trnavě na Zlínsku.



Lyžovat v Liberci se bude dát ještě minimálně 2 týdny

V Libereckém kraji trávily čas o víkendu na horách stovky lidí. S návštěvností jsou provozovatelé lyžařských areálů spokojeni. Otevřena bude většina sjezdovek nejméně ještě týden, obava panuje z ohlášeného oteplení. Vyplývá to z informací zimních středisek.

Lepší víkend z těch uplynulých v letošní sezoně má za sebou krkonošský Harrachov. „V sobotu trochu sněžilo a dole to tálo, v neděli bylo sluníčko, pěkné počasí a dobré podmínky přilákaly i hodně lidí,“ řekl náčelník lanovky Martin Nedvěd.

"Jarní" lyžování uprostřed února. Slunečno, 12 stupňů, těžký mokrý sníh. Letošní zima lyžování nepřeje. Technický sníh mezi hnědozelenými pastvinami i tak přináší radost. pic.twitter.com/z1sOGvDuaR — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) February 16, 2020

V Libereckém kraji mají nyní děti prázdniny. Podle Nedvěda zatím není znát, že by lidé místo do italských středisek mířili do tuzemských. „Prodávalo se o něco více denních karet, ale nijak výrazně,“ uvedl Nedvěd. Lyžovat chtějí v Harrachově nejlépe až do Velikonoc.

Spokojeni s víkendovou návštěvností jsou v Pasekách nad Jizerou. „Sobota byla horší, v neděli lepší. Celkově byl víkend určitě dobrý, jsme spokojeni,“ řekl Martin Říha z areálu, který bude v provozu nejméně do příští neděle. „Pak se rozhodneme, co bude dál,“ řekl.

Na Ještědu v neděli lyžovalo podle informací ze střediska zhruba 700 lidí. Podmínky jsou stále dobré. Provozovatelé předpokládají, že bude areál v provozu do 15. března.

V Jeseníkách se dalo lyžovat jen díky sněžním dělům

Jako velmi náročnou hodnotí končící zimní sezónu provozovatelé lyžařských areálů v Jeseníkách, kterým kvůli teplému počasí výrazně vzrostly náklady na údržbu sjezdovek. Mnohá zimní střediska v Olomouckém kraji byla v provozu jen díky sněžným dělům, která chrlila sníh na sjezdovky výrazně déle než v předešlých letech. Návštěvnost zimních středisek ale výrazně neklesla.

„Tržby budou zhruba stejné, ovšem náklady na výrobu sněhu byly dvojnásobné,“ řekl provozovatel areálu v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka, podle kterého konečný výsledek hospodaření střediska nebude v takových plusových hodnotách jako byl například v minulé sezóně.

Plné ruce práce měli s údržbou sjezdovek také ve Ski Aréně Karlov. „Museli jsme vyvinout enormní úsilí, abychom sjezdovky udrželi v provozuschopném stavu. Přírodního sněhu bylo minimum a prakticky celou zimu se lyžovalo na kombinaci přírodního a technickém sněhu. Ve srovnání s předchozí zimou byl počet hodin zasněžování zhruba dvojnásobný,“ řekl Jaroslav Lukeš ze Ski Arény Karlov.

Končící zimní sezóna se podle Lukeše vyznačovala výrazným poklesem počtu mrazivých dnů i sněhových srážek. „Navzdory tomu se nám postupně podařilo sjezdovky v celém středisku pokrýt technickým sněhem a po Novém roce se lyžovalo bez omezení. I díky tomu byla zimní návštěvnost nakonec dobrá,“ podotkl.

Na Vysočině se již končí

Lyžařské areály na Vysočině počítají s tím, že zůstanou v provozu už jen pár dní. Například Harusův kopec ukončí sezonu nejpozději příští víkend. Podobný scénář plánuje i Čeřínek. Provozovatelé Šacberku se ještě rozhodnou s ohledem na počasí. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů.

„Chceme vydržet v provozu do příštího víkendu. Pokud by však podmínky nepřály, začalo pršet nebo se hodně oteplilo a lidi by přestali jezdit, může se stát, že skončíme i dříve,“ uvedl správce Harusova kopce Karel Klapač.

Na Šacberku předpokládají, že by v provozu pokračovali i v týdnu od 16. března. „Rádi bychom ještě nabídli lyžování i po jarních prázdninách. Vypadá to, že zájem lidí zatím stále je. V neděli i v sobotu byla návštěva solidní,“ řekl v neděli za Šacberk Pavel Havlíček.

Čeřínek a Šacberk u Jihlavy a novoměstský Harusův kopec jsou poslední tři střediska na Vysočině v provozu. Zbývající skiareály jsou podle údajů na jejich webech mimo provoz. Ještě v tomto týdnu se lyžovalo na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, tato sjezdovka ukončila sezonu ve středu.

Poslední týden lyžování u Lipna

Velká jihočeská lyžařská střediska už plánují konec sezony. Skiareál Lipno například naposledy spustí lanovky příští víkend. Na Zadově zatím zvažují, kdy ukončí provoz, ale rozhodně nepočítají s tím, že by sjezdovky byly otevřené do Velikonoc. Vyplývá to z aktuálních informací.

Skiareál Lipno o tomto víkendu navštívilo přibližně 2000 lyžařů, což je podle provozovatelů s ohledem na počasí velmi slušná statistika. Ale přesto příští víkend sezonu ukončí i s ohledem na údržbu lanovky. „Je to definitivní konec. A je to z toho důvodu, že máme poměrně silný i letní provoz lanovky vzhledem ke Stezce korunami stromů a Království lesa. Proto 15. března ukončíme zimní sezonu a hned 16. března se začnou dělat všechny práce, abychom mohli letní provoz zahájit nejpozději o Velikonocích,“ uvedl za Skiareál Lipno Jiří Falout.

Lyžařský areál Zadov počítá s tím, že provoz udrží déle než Lipno. „Určitě budeme pokračovat i po jarních prázdninách. Uvidíme, jestli vydržíme do konce března. Záleží na počasí a samozřejmě také na zájmu návštěvníků,“ uvedl za areál Petr Vondraš.

Dodal, že lidé zatím za lyžováním stále jezdí. Podle něj středisko o tomto víkendu navštívilo přibližně 1700 hostů. „Vzhledem k tomu, jaké je počasí, to považujeme za velmi solidní návštěvnost,“ řekl.

Ústecký kraj zažil jednu z nejmizernějších sezón

Provozovatelé zimních areálů v Ústeckém kraji se shodují, že končící lyžařská sezona patří mezi nejhorší, které pamatují. Tržby v kasách budou podle slov provozovatelů chybět, někteří přesto plánují inovovat a investovat do lepšího vybavení. Letošní zima byla od roku 1981 nejteplejší, sněžilo jen párkrát a jen místy. Mráz byl letos také ojedinělý a pár centimetrů přírodního sněhu, které napadly, vzápětí roztály.

„Byla v posledních letech suverénně nejhorší,“ řekl o zimě vedoucí sportovního střediska Klíny na Mostecku Josef Dlouhý. Úplně tragicky ale sezonu nehodnotí. „My jsme lyžovali více než 65 dní, což není úplně špatné,“ uvedl.

Na Klínech lidé stále lyžují, zprovoznit se však podařila jen sjezdovka K1 Poma, centrální sjezdovka a lanovka zůstala letos zavřená. „Na nějaký krach nebo tragická slova to není, ale tržby nám budou chybět,“ řekl vedoucí střediska.

Tržby chce nahnat v létě, protože středisko nabízí třeba půjčovnu kol, koloběžky, horolezecké stěny nebo lanový park. „U nás je léto každým rokem lepší a dá se říct, že letní tržby budou lepší než zimní,“ řekl Dlouhý. Naznačil, že letos by se mohla začít stavět takzvaná Zip Line, přemostění nad údolím, po kterém mohou adrenalinoví nadšenci klouzat po lanech na kladkách. „V podstatě by měla být jedna z nejdelších na světě,“ dodal Dlouhý.