Neprošli Zeman, Posselt ani Kundera. Poslanci třídili návrhy na vyznamenání

„Byl to dvojnásobně zvolený prezident, předseda vlády, předseda Sněmovny a já jsem dost operoval i s jeho předlistopadovým působením. Odsoudil v osmašedesátém příjezd vojsk, třikrát ho vyhodili z práce,“ zmínil Vondráček odmítavý postoj Miloše Zemana k sovětské okupaci po 21. srpnu 1968.

„Já ani nevím, co by na to ten Miloš říkal, jestli by si to přál, jestli by tam šel, ale pro mě by to bylo prostě logické,“ řekl politik opozičního ANO.

Zemanovu nominaci odmítl podvýbor Sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který návrhy posuzoval.

Posselta prosazoval lidovec Heller

Neprošel ani návrh vyznamenat předsedu Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta, s čímž přišel lidovecký poslanec Šimon Heller, ani spisovatel Milan Kundera, což byl nápad expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Ani jedno z těchto tří jmen nezískalo většinu v podvýboru.

„Je náš nejslavnější spisovatel,“ zdůvodnil návrh Babiš. Kundera, který zemřel loni v červenci v Paříži ve věku 94 let, byl v roce 1995 oceněn medailí Za zásluhy 1. stupně. Kundera, který žil až do smrti v exilu ve Francii, ho sice přijal, ale na ceremoniál poslal pouze svou ženu.

Kundera v roce 2008 důrazně popřel tvrzení historiků, že v roce 1950 udal agenta-chodce Miroslava Dvořáčka. Spisovatel označil zprávu badatelů v telefonickém rozhovoru s ČTK za nepravdivou.

„Ano, opravdu tito neprošli,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová z hnutí STAN. „Co si pamatuji, tak tyto návrhy nebyl většinově výborem podpořeny,“ sdělil iDNES.cz rovněž předseda podvýboru Jan Bartošek z KDU-ČSL, který je také místopředsedou Sněmovny.

„Posselt nebyl asi úplně nejlepší nápad,“ řekl iDNES.cz Vondráček, který se jednání o návrzích na vyznamenání také jako člen výboru účastnil.

Celkem podvýbor podpořil 159 návrhů. „Z toho 12 návrhů na Řád Bílého lva, 19 na Řád T.G.M., 34 na Medaili Za hrdinství a 94 na medaili Za zásluhy,“ uvedl Bartošek.

Vyznamenání má dostat i lady Grenfell-Baines, jedno z „Wintonových dětí“

Na seznamu, kterým se bude ještě zabývat organizační výbor, pak celá Sněmovna a nakonec doputuje k prezidentovi Petru Pavlovi, je naopak třeba lady Milena Grenfell-Baines, která patří mezi „Wintonovy děti“, tedy ty děti, které před nacisty zachránil Nicholas Winton.

„Sdílí své zkušenosti jako přeživší holokaustu, zdůrazňuje důležitost tolerance a porozumění. Život zasvětila spojování svých vlastí,“ uvedla místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, která si osvojila návrh ocenit Grenfell-Bainesovou.

Šebelová zaštítila i návrh návrh na udělení státního vyznamenání fyzioterapeutce Ludmile Mojžíšové, která zasvětila svůj profesní život léčbě takzvané funkční sterility. Její metoda je založena na uvolnění pánevního dna, odblokování kloubních blokád a svalového napětí a cvičení.

Bartošek navrhl vyznamenat plukovníka Františka Kynycha, což byl legionář, hrdina, důstojník československé armády, odbojář z období druhé světové války a politický vězeň komunistů. Dále Božetěcha Kostelku, sportovce a člena křesťanské sportovní organizace Orel, který se celý život věnoval práci pro děti a s dětmi, za což se dočkal perzekuce ze strany komunistického režimu, a plukovníka Vojtěcha Smolíka – hrdinu druhé světové války a pilota RAF.

Bartošek v pondělí uvedl, že celý seznam navržených pošle iDNES.cz až po jeho vyhotovení v podvýboru, který připravuje podklady pro hlasování poslanců. Prezident Petr Pavel dostane návrhy od Sněmovny, ze Senátu – a obracet se na něj mohou i sami občané. Komu nakonec vyznamenání 28. října udělí, bude ale čistě na něm. Návrhy z parlamentu ani od občanů se nemusí řídit.