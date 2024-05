Při nehodě u Benešova zemřel člověk, tři další jsou zranění. Tah na Tábor stojí

K nehodě došlo krátce před polednem. „Byl to čelní střet dvou osobních vozidel, mám hlášeno jedno úmrtí,“ uvedla středočeská mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová. Další tři těžce zranění byli letecky transportování do nemocnice v Motole, v Českých Budějovicích a do Ústřední vojenské nemocnice.

„Na silnici 1/3 mezi Benešovem a Bystřicí řešíme dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Nikoho jsme nemuseli vyprošťovat, zraněné osoby skončily v péči Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Provedli jsme protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny. Silnice je v místě střetu uzavřena,“ informovali středočeští hasiči.

Jeden z řidičů ze zatím nezjištěných důvodů přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem. Příčiny nehody policisté vyšetřují, uvedla Schneeweissová s tím, že u obou řidičů nařídili krevní test na alkohol.

Místo nehody je obousměrně neprůjezdné, na 18,5. kilometru je vyznačená objízdná trasa přes obce Jírovice a Semovice. Podle serveru dopravniinfo.cz by k obnovení provozu mělo dojít kolem 16. hodiny.