Řidička se připletla do kolony armádních pandurů, nehoda zbrzdila dálnici D6

Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu se ve středu ráno těsně za sjezdem na 25. kilometru srazilo osobní auto s vojenskou obrněnou kolonou. Řidička najela do vojenské kolony, zezadu do ni najel obrněný transportér. Ve směru do Prahy se u sjezdu na Lány i po obnovení provozu tvořily kolony. Záchranáři na místě ošetřili čtyři lehce zraněné vojáky.