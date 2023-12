V depu v České Třebové se srazily dva nákladní vlaky. Jeden člověk se zranil

Nehoda se stala v depu pro nákladní vlaky. „Při vjezdu do depa vjel nákladní vlak na červenou a najel do stojícího nákladního vlaku. Vykolejilo šest vozů,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Zranění utrpěl třicetiletý strojvedoucí z jedoucího vlaku, zdravotničtí záchranáři jej podle policie převezli do nemocnice.

Z fotografií zveřejněných hasiči vyplývá, že došlo k velké materiální škodě.

Dechové zkoušky na alkohol byly u obou strojvedoucích negativní, řekla mluvčí policie Andrea Muzikantová. „Jsme na místě a zjišťujeme okolnosti srážky,“ dodala.

Policie se nehodou podle mluvčí bude zabývat pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Podle serveru zdopravy.cz strojvedoucí nákladního vlaku společnost IDS Cargo minul návěstidlo zakazující jízdu a srazil se s před ním stojícím nákladním vlakem již v obvodu stanice. Podle serveru vykolejilo šest vozů a lokomotiva.

Hasiči na místo vyslali profesionální jednotku z Ústí nad Orlicí a jednotku Správy železnic Česká Třebová.