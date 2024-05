Na Chebsku vjel vlak do spadlého stromu a vykolejil, provoz na trati stojí

Uzavírka trati u Plesné na Chebsku, kde ve čtvrtek odpoledne v úseku mezi Velkým Luhem a Skalnou částečně vykolejil osobní vlak, se prodlouží zřejmě do pátečního odpoledne. Vlak budeme dopoledne vyprošťovat a to zřejmě zabere několik hodin, řekl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Podle webu Českých drah by uzavírka mohla trvat do 15:00.