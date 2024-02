„Drželi mě v nevytápěné garáži.“ Britský soud obvinil čtyři Čechy z obchodu s lidmi

O případu informoval britský bulvární deník Daily Mail. Ten uvádí jména obžalovaných uvádí jako „47letý Zdenek Drevenak, jeho partnerka 43letá Monika Daducova a jejich společníci 48letý Jiří Cernohous a 46letý Martin Slovjak“.

O muži o nejméně osm let mladším, ale s velmi podobným jménem Zdeněk Dreveňák, který v Británii čelil obviněním souvisejícím s novodobým otroctvím a hrozil mu doživotní trest, už v roce 2019 psal server Novinky.cz. Čtveřice nyní u soudu vinu popírá.

Skupina čtyř pašeráků lidí si podle britského tisku vybírala finančně zranitelné osoby nebo lidi bez domova, které vylákala do Británie. Těm pak na místě odebrala pasy a další dokumenty, které zamkla v trezoru, a většinu z nich nutila pracovat v pekárně ve městě Hoddesdon severně od Londýna. Soud se zabývá případy datovanými mezi lednem 2014 a říjnem 2019.

„Když jsem si vydělal 300 liber (8950 korun), nechali mi z toho 15 liber (450 korun) a dostal jsem tabák. Když jsem si vydělal 400 liber nebo víc (11 930 korun), dostal jsem 20 liber (600 korun) a tabák,“ vypověděl u soudu před porotou jeden z nejmenovaných mužů, který byl obětí novodobých otrokářů.

Dotyčný také popsal, že byl první měsíc nucený přespávat v nevytápěné garáži, do které na několika místech zatékalo, než dostal celtu, pod kterou se mohl schovat.

Oběti podle něj často musely jezdit brzy ráno do práce 19 kilometrů na kole a dříve než pozdě večer se nevracely domů, kde byly nucené dělat domácí práce. Jedna z obětí musela podle výpovědi vykonávat prostituci.

Muž před soudem také řekl, že on sám pracoval v pekárně, kde při čištění jednoho ze strojů přišel o prst na levé ruce. „Snažil jsem se vyndat chléb, který se tam zasekl, a ten stroj mi vzal prst,“ cituje Daily Mail svědka. Obžalovaní jej podle výpovědi dopravili do nemocnice, načež dotyčný strávil měsíc zotavováním, než se opět vrátil do práce v pekárně.

Soud se čtveřicí českých občanů pokračuje, uzavírá britský server.