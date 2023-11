V centru Prahy bude 27. listopadu protestovat 7 500 lidí, hlásí městu odboráři

Podle webu pražského magistrátu, kde je přehled oznámených veřejných shromáždění, hlásí odboráři účast 7 500 lidí.

Odbory by měly mít nejméně tři dny před stávkou jasno, kolik lidí a která pracoviště přeruší při plánovaném protestu v pondělí 27. listopadu práci. Počet pracovníků a seznamy míst, která budou mimo provoz, musí předat zaměstnavatelům. Za prostávkovanou dobu není nárok na mzdu. Ti, kteří chtějí pracovat a kvůli stávce nemohou, by měli mít svůj průměrný výdělek. Vyplývá to ze zákona o kolektivním vyjednávání, který pravidla stávek upravuje.

Celodenní stávku proti chystaným opatřením ve školství a za zvýšení platů připravují školské odbory. Proti krokům vlády chce stávkovat také nejpočetnější odborový svaz KOVO. Podporu mu vyjádřily další čtyři průmyslové svazy i odbory Škoda Auto. Přidat se chce menší odborová centrála Asociace samostatných odborů, která zastřešuje vlivné železničářské či lékařské odbory. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší centrála vyhlásila na 27. listopadu den protestů. Koordinační schůzku mají mít předáci 14. listopadu.

Zvláštní stávkový zákon Česko nemá. Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod „za podmínek stanovených zákonem“. Pravidla jsou v normě o kolektivním vyjednávání, která zmiňuje ale jen stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Právníci ČMKOS už dřív uvedli, že to neznamená, že by se v ČR mohlo stávkovat jen kvůli kolektivnímu vyjednávání. Listina podle centrály umožňuje i jiné stávky, postupovat se při nich ale pak má podle normy o kolektivním vyjednávání.

Podle tohoto zákona odbory stávku vyhlašují tehdy, pokud o ní hlasovala aspoň polovina zaměstnanců a aspoň dvě třetiny z nich s ní souhlasily. Odboráři musí aspoň tři dny předem oznámit, kdy stávka přesně začne a kolik zaměstnanců se jí zúčastní. Zaměstnavateli musí sdělit důvody zastavení práce a dodat musí seznam pracovišť, která nebudou v provozu.

Účast na stávce se bere jako omluvená nepřítomnost v práci. Za prostávkovanou dobu mzda nenáleží. Lidé, kteří se do stávky nezapojí, ale nebudou kvůli ní moci pracovat, by měli dostat náhradu mzdy. Odpovídat by měla průměrnému výdělku. Pokud stávkující žádá o dávky, úřad práce by pokles příjmu kvůli stávce neměl při posuzování nároku na podporu zohlednit.

Stávkovat nesmějí zdravotníci či pečovatelé kvůli ohrožení života pacientů a klientů. Ve stávce nemohou být ani soudci, státní zástupci, vojáci, policisté, pracovníci letového či telekomunikačního provozu, obsluha jaderných elektráren, hasiči či záchranáři.

Poslední větší stávka se v Česku konala v polovině června 2011, kdy dopravní odbory na protest proti chystaným vládním reformám na celý den zastavily vlaky v zemi a pražské metro, v některých městech pak omezily tamní dopravu. Předáci původně stávku vyhlásili v pátek, konat se pak měla v pondělí. Tehdejší vláda se obrátila na soud. Ten kvůli zákonným podmínkám s třídenní lhůtou pondělní stávku zakázal. Odboráři ji pak odsunuli na čtvrtek. Kabinet ani po ní od záměrů neustoupil, podle něj byly reformní změny potřeba.