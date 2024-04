Nesmíme působit arogantně, říká nová místopředsedkyně ODS. Jaký problém považuje za nejpalčivější?

Ve svém nominačním proslovu jste akcentovala, že by ODS slušelo, aby měla i ženský pohled na věc. Jak se liší od toho mužského?

Ženský pohled jsem pouze zmínila, protože to jinak nejde – jsem žena. Ale nedávám na tento aspekt důraz, že by to bylo to hlavní. Přináším do politiky svůj osobní pohled, své zkušenosti, vzdělání, pohled na svět. Mluví za mě má dosavadní práce a do předsednictva přináším především chuť a odvahu pracovat.

Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci uvedl, že vaší úlohou bude komunikace: jak dovnitř strany, tak navenek. Komunikace je vládě často vyčítána. Co zlepšíte?