Babiš je predátor, chce vyhrát 100:0, říká šéf poslaneckého klubu ODS Benda. Jak vidí budoucnost koalice?

Lidovky.cz: Minulý víkend proběhl kongres ODS v Ostravě. Kritizovalo se zde dostatečně? Na některé to působilo jako naprostá idylka.

Ústřední téma kongresu bylo toto: jsme strana pro ty, co si chtějí věřit. Což znamená současně dvě věci: strana těch, kteří se spoléhají na své vlastní síly. To ve svých projevech reflektovali všichni – například paní poslankyně Decroix velmi hezky mluvila o tom, že jde o lidi, jejichž cílem je hledat sám pro sebe štěstí ve světě.

Ale zároveň tím druhým sdělením bylo, že si chtějí tito lidé věřit i s ostatními. Nepotřebujeme tolik byrokracie, nepotřebujeme tolik kontrol. Nejsme strana, která si myslí, že EET (elektronická evidence tržeb zavedená hnutím ANO, zrušená za současné vlády – pozn. red.) spraví všechny neduhy ve světě. Tolik k tomu pozitivnímu vyznění.

Lidovky.cz: Takže ke kritice nebyl důvod.

Kritika zaznívá upřímně řečeno vždycky – silnější byla možná v regionech. Zde mířila mimo jiné na koaliční partnery, například na (ne)přípravu stavebního řízení. Naopak kongres je veřejně sledovaný, a možná právě proto zde některé věci nezaznívají tak hlasitě. ODS žádné spřátelené novináře nemá a víme, že co na kongresu zazní, to se dostane do novin. Vše bude využito proti nám.

I přesto si ale myslím, že zde nebylo málo kritičnosti. Například Pavel Drobil (někdejší zastupitel, poslanec a ministr životního prostředí – pozn. red.) ve svém projevu vystupoval proti současnému stavu, kdy čeští podnikatelé mají dražší peníze, co se úvěrů a hypoték týče, než jejich protějšci ve dvaceti jiných zemích EU, ve kterých se platí eurem. Někteří mladší členové se zase vymezovali vůči prezentaci strany navenek. Je to tak naprosto v pořádku. Musíme přitahovat mladší lidi. I tak ale vedení bylo zvoleno staronové a jediným novým členem je paní poslankyně Decroix. Ta kandidovala s tím, že by nastavila jinak komunikaci, ale nepřichází s žádnou revolucí – že by šla vytlačit toho či onoho konkrétního člověka, že by šla bojovat s těmi či oněmi prioritami toho daného člověka.

Lidovky.cz: Přece jen ale ani předseda, ani místopředsedové neměli žádného vyzyvatele. Není to „vražda“ střetu idejí – dialogu, ze kterého může vzejít něco podstatného?